Sentimientos transformados

Para mí la oración de Jesús es la ejercitación concreta en la vida de Cristo y con Cristo.

Así pues les propongo, practicar la oración de Jesús. Siéntense cómodamente y presten atención a su respiración. Dejen que su aliento los guíe hacia el interior. Sobre todo exhalen lentamente. Luego armonicen la oración de Jesús con su ritmo de respiración. Al inspirar pueden decirse: “Señor Jesucristo”, y al espirar: “Hijo de Dios, ten piedad de mí”. Si esta fórmula les resulta muy larga, díganse simplemente: “Jesús” al inspirar y “ten piedad de mí” o “apiádate” al espirar. No reflexiones sobre las palabras, sino confíen en que en esas palabras Cristo mismo está en ustedes colmándolos más y más con su misericordia. Dejen que esas palabras los guíen hacia el aposento interior, donde Cristo mismo mora en ustedes y que está lleno de la calidez de su amor y misericordia. Si meditan con la oración de Jesús durante 20 o 30 minutos, se serenarán y podrán vislumbrar lo que significa estar en Cristo.

Al practicar la oración de Jesús experimento a menudo que me hace bien que Cristo determine mi interioridad, que en virtud de su misericordia yo me trate más misericordiosamente. Así pues ya no me determinarán más el enojo ni el miedo ni los celos ni la tristeza, ni el vacío; porque la misericordia de Jesús genera en mí una profunda paz interior. No hace falta que expulsen los pensamientos y sentimientos negativos; pero practiquen la oración de Jesús proyectándola sobre esos pensamientos y emociones. Y cuando hayan repetido largamente “Señor Jesucristo, ten piedad de mí” dirigiendo la oración hacia sus enojos, miedos, autorreproches, etc. , sentirán de pronto que ustedes se hacen más misericordiosos con ustedes mismos, que los sentimientos negativos ya no son como una montaña que los aplasta, sino que se convierten en deshechos.

A. G.