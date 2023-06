Creo que Dios cumplirá, en la muerte, mi anhelo más profundo. He expresado aquí este anhelo. Escribir es, para mí, el intento de seguirle los pasos al misterio de Dios, de permitir que aparezca algo del amor de Dios para que el lector pueda sentir este amor indescriptible y se sepa protegido en ese amor. Pero también sé que, en la muerte, diré junto con santo Tomás de Aquino: Todo lo que escribí es sólo paja en comparación con todo aquello que Dios les preparó a quienes lo amen. Mis escritos sobre la muerte son tan sólo un intento de expresar mi anhelo de que Dios es el propósito de mi vida. Quisiera poder hacer patente algo del amor indescriptible de Dios, que nos rodea aquí y ahora, y que nos esperará a la hora de la muerte.

Pero también sé que, en la muerte, ya no contará más lo que he escrito, sino sólo aquello que he anhelado y en lo que he creído y el amor que haya habido en todas mis acciones y aspiraciones. En la muerte, sabré discernir. En ese momento, cesarán las palabras, el misterio amoroso de Dios mismo me acogerá indescriptiblemente. Entonces, habré llegado al destino final de mi anhelo, seré, gracias a Dios, íntegramente aquel que soy por la eternidad; entonces veré y saborearé aquello que he buscado durante toda mi vida y por lo que he luchado en mis escritos.

Anselm Grün