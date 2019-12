Suteba Saladillo informa que la ley de solidaridad social y reactivación productiva no afectará las jubilaciones docentes

La CTERA realizó en el día de ayer numerosas gestiones para que el Proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva no afectara los derechos previsionales de los docentes de 11 pcias.

La CTERA planteó su preocupación en la reunión del Consejo Federal de Educación y mantuvo reuniones con distintos bloques legislativos, expresando su preocupación.

El reclamo de CTERA fue escuchado y las jubilaciones docentes no se verán afectadas en dicha Ley.

Por otro lado queremos aclarar la situación previsional de los docentes de la provincia de Buenos Aires:

El IPS es la caja jubilatoria de los empleados estatales de pcia y mantiene su autonomía.

Nuestra caja no fue transferida en los años ‘ 90 y resistimos los duros embates de la Gobernadora Vidal durante los últimos cuatro años de su gobierno, con sus intentos de «Armonización», entendiendo la misma como la modificación de las condiciones jubilables de los regímenes provinciales, equiparándolos a los nacionales.

Por todo esto, nuestra movilidad, está sujeta a la Paritaria Docente y no se ve alcanzada por este proyecto de ley.

La jubilación de los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires, durante los últimos 4 años estuvo en riesgo y hoy podemos decir que seguimos teniendo caja propia gracias a la resistencia de nuestro sindicato y los compañerxs que dieron la pelea en defensa de un derecho colectivo del sector.