Falleció Miguel Angel Peralta:”el pato”, le di el último adiós en el cementerio.

“SUS CORRELIGIONARIOS VALORAMOS SU MILITANCIA POLÍTICA, DURANTE CASI 50 AÑOS PUSO SU GRANITO DE ARENA PARA QUE SALADILLO FUERA UN BASTIÓN INEXPUGNABLE DE LA UCR” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“En nuestro país y en todo el mundo los ciudadanos forman Coaliciones Políticas, Asociaciones Partidarias y Partidos Políticos para competir por el poder y luego intentar concretar su ideal de sociedad en la que se aspira a vivir. Yendo específicamente a los partidos políticos estos seleccionan por diversos mecanismos sus candidatos a Concejales, Legisladores, Intendentes, Gobernadores y Presidentes. Para llegar a cualquiera de esas nominaciones se necesitan recursos económicos, materiales, técnicos y humanos. El que llega a ocupar un cargo público electivo no solo llega por méritos propios, es producto además de un gran trabajo colectivo. Dentro de ese equipo de trabajo se encuentra un actor fundamental: el “Militante Político”, aquel quien tiene contacto directo con la gente, que la escucha y que luego transmite sus inquietudes a los candidatos, pero también es el que difunde las ideas y los proyectos de su agrupación política y en particular de los candidatos. Es el que conoce además las necesidades del barrio donde vive y de cualquier lugar de la ciudad precisamente porque un “Militante Político” está en contacto con la “calle”, con la gente del pueblo. Es el que reparte la boleta partidaria, es el que ayuda a organizar una comida o evento para los simpatizantes y adherentes a la agrupación política, el que también hace el asado y sirve la mesa de los comensales, en fin es un “todo terreno”. El Militante Político es ese actor imprescindible en la vida de las agrupaciones políticas. En estas horas ha partido hacia la Eternidad uno de esas personas a las que podemos calificar como Militante Político de Raza. Se trata de Miguel Ángel Peralta, más conocido como el “Pato” nunca integro la lista de cargos partidarios en la UCR y tampoco fue candidato a ocupar cargos públicos por nuestro partido. Pero siempre acompaño a con su militancia a todos los candidatos del partido. Trabajamos juntos con intensidad en las elecciones de 1973 por los candidatos de la UCR, hace ya 46 años. Hacía más de 50 años que nos conocíamos. Yo pronto a cumplir 65 años y el con tan solo 67 años de vida se fue a volar por los caminos insondables del Universo. En el año 1990 fue uno de los que creyó que yo podía ser Intendente Municipal de Saladillo y entonces me acompaño activamente con su militancia. Pudimos lograr el objetivo y yo fui elegido Intendente Municipal de Saladillo en 1991 y como tuve 6 mandatos consecutivos y me siguió acompañando con su militancia hasta diciembre de 2015 momento en que deje se ser Intendente. Tengo en lo personal un deber de gratitud con el “Pato” Peralta, pero también lo tiene la UCR, porque más allá de un breve interregno en la UCR, siempre milito el radicalismo y desde su lugar de militante aporto su granito de arena para que muchos de nosotros pudiéramos obtener una representación pública. Antes de mi paso por la Municipalidad y después de mi paso por la misma toda vez que la situación electoral se ponía un poco “complicada” se escuchaba de quienes tenían la dirección circunstancial del partido esta expresión: “hay que ir a buscarlo al Pato porque conoce mucha gente.” El valor del Pato estaba en su condición humana colaborando como podía con la Escuela de su barrio, llevando inquietudes de gente necesitada a los funcionarios y dirigentes políticos. Se lo iba a ver muy pocas veces queriendo ocupar los primeros planos en las fotos. En un lugar donde se lo encontraba con seguridad era en la parrilla del Comité o de cualquier lugar donde se hiciese un asado. Allí estaba con su inseparable amigo y compañero de trabajo Walter Nievas. Fue empleado municipal desde joven y compartió 24 años de trabajo conmigo durante mis gestiones. Conocedor como pocos de lo que pasaba en la “calle”, conocedor de las vivencias del pueblo, de espíritu inquieto y gran animador vivaz de cualquier reunión siempre tenía algo para contar. Dios dispuso que el Pato ahora este a su lado, quizás ahora ensaye algún tipo de “militancia celestial”, no lo podemos saber la vida tiene sus misterios. Aquí en este mundo milito en la UCR hasta el final de sus días. En las últimas elecciones, fue convocado por la dirigencia del partido y las autoridades municipales para que volcara su experiencia militante. Quizás este haya sido su aporte postrero a la UCR y desde ella a la Comunidad Local. Hoy me sumo al dolor de sus familiares y amigos ante tan irreparable pérdida. Estas líneas pretenden ser un modesto homenaje a quién ha sido un gran militante. Yo estoy agradecido por su lucha, reitero es uno de los que contribuyó a que yo fuera Intendente Municipal. Y también desde mi rol histórico dentro de la UCR saladillense me tomo la atribución a agradecerle en nombre de nuestro partido su valioso aporte. Querido Pato siempre estarás en el afecto no solo de tus familiares y amigos, sino en el de tus correligionarios y todos los que te hemos conocido y tratado. Tus correligionarios valoramos tu militancia, ella tuvo sentido para nuestro partido y la sociedad.” Carlos Antonio Gorosito. Ex – Intendente Municipal (19991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de la UCR (2005-2007), Saladillo 20 de Diciembre de 2019.