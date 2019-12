Ingresos al ISFT 135

El Instituto Superior de Formación Técnica Nº 135 «Mario Deraldo Michellini»comunica a todos los interesados en ingresar al primer año de las carreras 2020, Tec. Sup en Periodismo, Tec. Sup. en Administración Agropecuaria, Tec. Sup. en Servicios Gastronómicos y Tec. Sup. en Higiene y Seguridad en el Trabajo, que para encontrarse efectivamente Inscriptos es un requisito indispensable la entrega de la documentación en papel en sede de la institución. La fecha límite para esta primera parte de inscripción es el viernes 27 de diciembre en el horario de 17:30hs a 22hs, sita en Álvarez de Toledo Nº2650.

Aprovechando la oportunidad, desde nuestra Institución queremos agradecer a todos aquellos que nos acompañaron durante este 2019, desearles muy felices fiestas y que este nuevo año nos invite a seguir trabajando por una educación de calidad con el objetivo de construir un futuro mejor.

¡Felices Fiestas! Les desea el staff institucional del 135.