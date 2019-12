Se aprobó el incremento de tasas y fondos que significa un 53% más

En Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, se aprobaron fondos e incrementos e tasas, que significarán un incremento aproximado del 53% para el contribuyente.

1 – Expediente nº 339/2019.- Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria creando una Contribución Especial denominada “Fondo de Seguridad”.- Fue evaluado en cuarto intermedio una cuestión de redacción del artículo 4° y fue aprobado por aprobado por unanimidad.

2 – Expediente nº 340/2019.- Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria referente a modificación de la Ordenanza Impositiva Vigente.- Fue aprobada en general por la mayoría oficialista.

3 – Expediente nº 341/2019.- Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria referente a establecer Contribución Especial para ser destinada a los fondos de Financiamiento de Obras Públicas; al CURS; y Obras Públicas Rural y Equipamiento.- Fue aprobada por la mayoría oficialista.

4 – Expediente nº 342/2019.- Ref.: Proyecto de Ordenanza Preparatoria referente a instrumentar plan de regularización de deudas municipales.- Fue aprobada por la mayoría oficialista.

El concejal Marcos Macagno (Juntos por el Cambio), dijo que los incrementos de tasas tienen que ver con varios factores pero fundamentalmente con el índice de inflación que en estos últimos años se agudizó “con nuestro gobierno y lo reconocemos y por eso con el objeto de recuperar recursos es que debemos proponer este incremento”. Explicó que el Municipio siempre intenta recuperar la inflación pasada por lo que “vamos corriendo de atrás”. “Es una necesidad” dijo y explicó que se propone un incremento por debajo de la inflación ya que se establece un 48% en servicios urbanos y algunos puntos más en alumbrado y fondo de obras públicas pero rondará en general entre un 50 y 52 %.

Respecto del fondo de seguridad dijo que existen una cantidad de iniciativas y que es un gesto en función de la necesidad de trabajar mancomunadamente por la seguridad.

“Si apostamos al Saladillo del futuro, del crecimiento, del desarrollo, debemos apoyar este aumento”

La concejal María Mancini (Frente de Todos), dijo que al hacer una análisis de las tasas, los fondos, se tienen en cuenta la contraprestación pero también la situación concreta de cada uno de los saladillenses que es un abanico muy grande desde un empleado que gana la mínima hasta un gran empresario y este incremento llega en forma generalizada a partir de enero para todos los habitantes, cuando muchos aun no tienen paritarias y deben soportar los incrementos actuales. Dijo que si bien es cierto el triunfo del Intendente también lo es el 44% que le dijo que no y debe ser tomado como un llamado de atención. “Debemos tener en cuenta el mensaje que nos da el vecino de Saladillo, el contribuyente, su situación económica y el impacto de esta propuesta que no tiene segmentación”.

El concejal Danilo Mengarelli (FdT), dijo que no ven una sola cuestión de las que han planteado en esta ordenanza y es raro cuando el Ejecutivo muchas veces habla de apertura. “Es raro que cuando uno plantea 20 o 30 puntos ninguno sea válido y tomado en cuenta”. “Es el aumento de tasas más grande de toda la gestión”.

El Mayor Contribuyente Jorge Faretta (Juntos por el Cambio), dijo que es muy importante esta sesión porque ninguno tiene la verdad absoluta y cada uno tiene su grado de representación. “Es el mejor de los sistemas más allá que la gente sienta que la economía no acompaña y es el mejor sistema porque cada dos años se puede optar”. “Queremos que los CAPS, los Jardines Maternales, los parques, etc, sigan funcionando y para ello es necesario recomponer como mínimo los índices de inflación, que no supo frenar el Gobierno. Si no reconocemos nuestros errores nunca vamos a avanzar…”

La Mayor Contribuyente Elena Armendáriz (FdT), dijo que coinciden en que las tasas deben aumentarse por hay que tener en cuenta que el salario mínimo es de unos 16000 pesos y durante el Gobierno de Macri tuvo una depreciación importante. Además, citó otros indicadores como el incremento de la canasta básica y su valor y el decaimiento de la producción industrial.

El concejal Marcelo Pereyra (FdT), dijo que los vecinos, están cansados, enojados, no es momento de tal aumento de tasas y no es que no propongan un aumento pero que sea con gradualidad, racionalidad y si es necesario revisarlas en algún momento del año.