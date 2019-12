HCD: se aprobó el presupuesto 2020 de $860 millones

En sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Saladillo, se aprobó el presupuesto 2020 del Ejecutivo Municipal, que ronda los 860 millones de pesos.

1.- Despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda:

1.1. Expediente nº 350/2019: Proyecto de Ordenanza referente al Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2020.- Fue aprobado por unanimidad en general y en particular salvo algunos artículos de la Ordenanza complementaria que fueron aprobados por la mayoría oficialista.

El concejal Marcos Macagno (Juntos por el Cambio), dijo que se trata de un presupuesto de $859 millones. Aseguró que la gestión ha sido inclusiva, trabajando en forma mancomunada entre las distintas áreas pero el con objetivo siempre del bien común de los saladillenses. Hizo un detalle de los fondos destinados a cada una de las áreas así como de donde provienen tanto en referencias a tasas, fondos y coparticipación.

El concejal Jorge Lenzi (Frente de Todos), dijo que no es intención del bloque poner palos en la rueda y no darle al Ejecutivo la herramienta necesaria para gobernar como es el presupuesto. Agregó que recurrentemente ven que algunas partidas destinadas a atender áreas importantes no reflejan la misma en las cifras que se destinan a las mismas. Mencionó el área de salud pública donde la mayor parte del presupuesto se destina al pago del personal quedando cifras exiguas para prevención, inversión, concientización, mantenimiento, etc.

La concejal María Mancini (FdT), dijo que el presupuesto refleja a qué áreas se les destinan mayores recursos, lo que está cargado de decisiones políticas y que es hora de darle importancia a la actividad legislativa ya que “creo que algunas de nuestras sugerencias tienen que tener valor”.

2.- Despacho de la Comisión de Peticiones y Ordenanzas:

2.1. Expediente n° 347/2019: Proyecto de Ordenanza referente a designar Secretario Letrado del Juzgado de Faltas Municipal.- Se trata del Dr Emanuel machado y fue aprobada por unanimidad.

3.- Departamento Ejecutivo eleva nota referente a licencia vacacional del Sr. Intendente Municipal, Ing. José Luis Salomón.- Expediente n° 352/2019.- Fue aprobada por unanimidad.