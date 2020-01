Hace 11 años el 8 de enero de 2009 falleció el Dr. Luis A. León

“El Dr. Luis Agustín León fue un gran militante y dirigente radical, un inclaudicable defensor de los derechos populares, valores republicanos y de la democracia. El 30 de marzo de 1982 me escribió una carta donde me informaba sobre un posible desembarco del gobierno de la dictadura en Malvinas” Carlos Antonio Gorosito.

“Hace 11 años el 8 de enero de 2009 pasó a la inmoralidad el Dr. Luis Agustín León uno de los grandes dirigentes y militantes políticos que tuvo la Unión Cívica Radical. Tenía 85 años había nacido en Yapeyú( Corrientes), el mismo lugar donde nació el Padre de la Patria el 23 de marzo de 1923,pero se convirtió en un chaqueño por adopción dado que allí se radicó luego de recibirse de Bioquímico en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se identificó desde muy joven con los ideales del radicalismo partido político al que le consagró su vida militante y desde la UCR también consagró su vida a defender los valores permanentes de la Democracia y de la República. En la provincia del Chaco en su momento se opuso a los desbordes autoritarios del peronismo y por eso fue encarcelado. En 1957 fue Convencional Constituyente donde voto y defendió el artículo 14 bis de la Constitucional Nacional. También fue diputado nacional entre 1958 y 1962, y entre 1963 y 1966. Fue electo Senador Nacional el 1973 y su mandato caduco con el Golpe de Estado Cívico Militar de 1976. Esa fue la época en que empecé tratarlo fue el Dr. Juan Carlos Pugliese por entonces Senador Nacional por la Prov. de Buenos Aires quién nos conectó, yo era integrante de al conducción Provincial de la Juventud Radical e internamente respondía a la conducción política del Dr. Raúl Alfonsín. Luis Agustín León fue varias veces Secretario del Comité Nacional de la UCR que presidía el Dr. Ricardo Balbín. Cada vez que fue interrumpida la Democracia por un Golpe Cívico- Militar allí estuvo siempre Luis León, a quién apodaban “El Bicho”, luchando para recuperarla fue en consecuencia protagonista activo junto a otros correligionarios desde la Asamblea de la Civilidad, la Hora del Pueblo y finalmente la Multipartidaria lugares desde donde luchó siempre por la recuperación de la Democracia. Durante la dictadura mantuvimos un contacto epistolar con el Dr. Luis León, yo le enviaba los recortes de mis escritos y declaraciones en el Semanario “El Argentino” y el Diario “La Mañana” y algunos escritos que realizaba en panfletos y eran distribuidos únicamente entre los militantes. El Dr. León publicaba a su vez el periódico “El Radical por la Soberanía y la Democracia” y yo los distribuía en Saladillo y en la zona. Como dije yo era (y soy) un radical alfonsinista, pero en mi condición de militante contribuía a difundir el pensamiento de todos los radicales que luchaban por los ideales del partido y por recuperar la Democracia. Yo durante la dictadura trabajé en Saladillo en el actual Banco Credicoop, y a ese lugar Luis León solía enviarme la correspondencia y los diarios. En febrero del año 1982 yo le había enviado una carta enviándole unos artículos que había escrito y reiterándole mi invitación que ya le había formulado en el año 1981, para realizar un acto en nuestra ciudad. El Dr. Luis Agustín León me contestó en una carta fechada el 30 de marzo de 1982, en esa carta que encontré en estos días en la posdata me habla de un posible desembarco en Malvinas por parte de la Dictadura – Militar. Hoy la carta tiene un valor histórico y la voy a transcribir: “Buenos Aires, 30 Marzo, 1982. Sr. Carlos Antonio Gorosito. Av. Moreno 3144 Saladillo Bs.As. Distinguido Amigo: Acuso recibo de su última carta y publicación que muestra el vigor del combate de ustedes. Los Felicito. Lo que lamento es tener el 16 una reunión del Comité Provincial del Chaco en Chaco y el 23 una gira por Salta y Jujuy. Yo les propondría un jueves porque los fines de semana los tengo medio tomados .Podría ser el 6 de mayo siempre que ustedes estén de acuerdo. Espero sus ideas. Mi abrazo al Dr. Armendáriz con quién estoy en deuda. Saludos a los amigos. Con todo afecto. Luis A. León

Luego de la firma me hace este comentario

“Tengo información el Gobierno podría desembarcar en Malvinas con lo que todos estamos de acuerdo, pero por la información que poseo me parece que lo hacen un poco alocadamente con respecto a una estrategia de solidaridad internacional. Creo que si lo hacen todos apoyaremos pero pueden conducir al país a un brete de aislamiento internacional o a una escaramuza de guerra con Inglaterra lo que no sería muy ideal…” Luego sigue un manuscrito del Dr. León donde dice que si puede me enviará un telegrama para venir a Saladillo el día 7 de mayo de 1982 Voy ahora a compartir algunas de las expresiones que he recatado del legendario Luis Agustín León:” «Ser radical es una conducta que no permite confusiones y mucho menos concesiones»

«El Radicalismo genuino debe autoconvocarse, como única posibilidad de recuperar el tiempo perdido, recoger las banderas caídas y lanzarse a la victoria del futuro, con la confianza de ser la fuerza popular e histórica que es llamada por el destino de la República para fundar un nuevo orden, más justo, ético y solidario»

«La UCR no es una circunstancia, es una permanencia por eso no se es radical por estar afiliado. No hay radicalismo si no hay conducta radical»

«Hay dos formas de hacer política: o se abraza uno al poder y al dinero o se abraza con su pueblo. Con la primera se llega más fácil; en cambio con la otra a veces no se llega nunca, pero se tiene la ventaja de que se puede dormir tranquilo, si se es leal con su pueblo»

«La Patria que nos duele estaría mejor con un radicalismo que no nos duela a los radicales».

Con esas expresiones de “El Bicho” León y la referencia al contacto epistolar que manteníamos y que da testimonio de nuestro diálogo y militancia, en el undécimo aniversario de su muerte quiero tributarle mi pequeño homenaje a quien en vida fuera un dirigente de nivel de la UCR, un incansable militante político, y un inclaudicable defensor de los derechos del pueblo, de los valores republicanos y de la Democracia.” Carlos Antonio Gorosito, Ex Intendente Municipal (1991-2015)- Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Buenos Aires de la UCR (2005-2007) ,Saladillo 8 de Enero de 2019.