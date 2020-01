Wuiovich: “Encontré un área muy organizada, con muy buena calidad de personal y con un proyecto claro”

El nuevo Secretario de Desarrollo Local, Vladimir Wuiovich, visitó los estudios de FM90.7 y dialogó sobre su nuevo cargo, su cargo anterior al frente de IOMA y la actualidad de las empresas en Saladillo.

Su paso por IOMA:

“Fue una experiencia muy muy rica, jamás imagine que me iba a atrapar tanto la gestión de IOMA teniendo en cuenta la problemática, que es ni más ni menos que la problemática de la salud con todo lo que ello implica. Me gustó muchísimo, aprendí mucho y creo que me fui muy bien, así me lo ha hecho saber mucha gente”.

“Seguramente se pudo haber hecho más, uno siempre quiere hacer mucho más, aun así se lograron muchas cosas y hemos podido ver esos resultados. Trate de imponer un estilo de mucha presencia, de siempre estar, siempre digo que estuve cuatro años sin apagar el celular, el compromiso es muy grande”.

La Secretaría de Desarrollo Local:

“Como se lo dije a Nacho, Adrián y Sofía, ellos dejaron la vara alta en esta secretaria que fue un área nueva y que a partir de una decisión política de José Luis se decidió potenciar. Estamos tratando de darle continuidad a muchas de las cuestiones que se vinieron trabajando y lógicamente en otras cuestiones uno trata de poner su impronta y estilo”.

“Encontré un área muy organizada, con muy buena calidad de personal y con un proyecto claro. La idea que hemos planteado desde el primer día con Tomas Chaime, que es quien me acompaña y a quien también quiero reconocer porque es un joven formado y con muchísimas ganas de aprender trabajar y acompañar; es estar a disposición de todo lo que genere desarrollo en Saladillo”.

“Queremos estar para los microemprendedores, las pymes, las grandes empresas, tener una gestión abierta para ellos y acompañarlos en todo lo que podamos desde la gestión municipal. La idea es potenciar todo lo que tenga que ver con microemprendimientos, Saladillo tiene un potencial enorme en todo lo que es emprendedores”.

Las empresas de Saladillo:

“El tema es muy diverso, a grandes rasgos en estos días estuvimos reunidos y recorrimos varias empresas en todo el partido. A mí no me gusta difundir lo que se charla en estas reuniones pero hay dos o tres proyectos muy interesantes”.