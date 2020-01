Gorosito y su desacuerdo a la expulsión de Evo Morales del país

“Me sumo a todos aquellos radicales que han manifestado su desacuerdo con el documento del comité nacional de la UCR que solicitaba la expulsión de E. Morales del país. Al mismo tiempo celebro que morales se haya retractado de sus declaraciones de formar milicias armadas en su país. Solo el diálogo y la paz debe guiar el destino de los pueblos” Carlos Antonio Gorosito.

“El 14 de Enero el Comité Nacional de la UCR emitió un documento bajo el sugestivo título de : ¿Podemos seguir “refugiando” a Evo Morales?. Obviamente se refería a Evo Morales que está en nuestro país en calidad de asilado o refugiado político, status que le ha concedido el actual Gobierno Nacional. La declaración de mi partido daba a entender con esa declaración de que se le revocara tal status. Morales desde su permanencia en nuestro país ha realizado algunas actividades y declaraciones políticas. Yo particularmente no comparto esta declaración de EVO que dice que en Bolivia hay “organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo» y lo expreso públicamente. Una cosa es manifestar la discrepancia políticas con Morales y otra cosa es pedir que se le retire el mencionado status político. Ello me lleva a disentir abiertamente y públicamente con el comunicado del día 14 de enero de mi partido y me sumo a las expresiones de todos aquellos correligionarios que ya lo han hecho. La Unión Cívica Radical el partido de las Libertades Públicas, del Sufragio, de los Derechos Humanos, de la Democracia Recuperada (Con Raúl Alfonsín),el partido que se siente orgulloso de la tradición histórica que en materia de política Internacional han trazado presidentes de la talla política y moral de Yrigoyen, Illia y Alfonsín no puede pretender silenciar las expresiones políticas de nadie. El 11 de Noviembre de 2019 me exprese sobre la situación en Bolivia diciendo que había habido interrupción del Orden Institucional, que lisa y llanamente hubo un Golpe de Estado y que la solución estaba en los propios bolivianos con elecciones libres y transparentes garantizadas con la presencia de veedores internacionales. Los demócratas de América esperan ansiosamente esa solución para el país hermano. Evo Morales ha declarado en las últimas horas:” Hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la conformación de milicias. Me retracto de ellas. Mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz.” Bienvenidas sean estas palabras porque sólo el diálogo, la paz y la no violencia deben guiar el destino de los pueblos. Reafirmo una vez más que no comparto de las declaraciones de nuestro Comité Nacional solicitando la expulsión de Evo Morales del país. La tradición de la UCR es dar amparo a los refugiados políticos, así como muchos argentinos entre ellos varios radicales recibieron amparo político de otros países del mundo. Conocida la retratación de Evo Morales con relación la formación de milicias populares en su país hoy la conducción de la UCR ha emitido una nueva declaración que en unos de sus párrafos dice:” Habiéndose retractado y no violando las obligaciones que le impuso la Argentina, la decisión es de concedérselo es del gobierno, no de la oposición y por tanto de no producirse nuevos hechos de esta naturaleza la UCR no insistirá en el tratamiento del proyecto presentado.” La defensa de la integridad física de las personas es un valor a defender, es doctrina de la UCR dar amparo a los refugiados políticos. La libertad de expresión, y la libertad de expresar libremente las ideas políticas es un derecho humano a preservar y defender. Y solo el dialogo y la paz deben guiar el destino de los pueblos”.

Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Ex Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR( 2005-2007), Saladillo 6 de enero de 2020