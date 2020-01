Hace 37 años fallecía Arturo Illia

HACE 37 AÑOS EL 18 DE ENERO DE 1983 FALLECIÓ UN GRANDE: ARTURO ILLIA.



«EL DR. ARTURO ILLIA FUE UNO DE LOS POLÍTICOS RADICALES QUE MEJOR SIGUIÓ EL PENSAMIENTO DE LEBENSOHN TUVO DOCTRINA PARA QUE NOS ENTENDIERAN Y CONDUCTA PARA QUE NOS CREYERAN. ES DIFÍCIL SER COMO DON ARTURO PERO VALE LA PENA SERLO» CARLOS ANTONIO GOROSITO.

«Jamás acepten los jóvenes que les cercenen el más importante de los derechos que tiene el ser humano, que es la libertad de pensar.» Así se expresaba el Dr. Arturo Illia el legendario radical que fuera Presidente de los Argentinos entre 1963 y 1966. Quería una Argentina de hombres y mujeres libres para garantizar una Sociedad más Justa y Fraterna-y él sabía que una sociedad de esas características solo se consiguen con hombres y mujeres que se sientan y sean libres. Y por lo tanto sus integrantes no deben renunciar a su derecho a pensar. A la juventud «futuro de todas de las sociedades» le dejaba una guía, le hacía un pedido expreso que no acepten a que le quiten uno de los más importante de los derechos del hombre: la libertad de pensar. Por eso hoy la juventud argentina y los jóvenes radicales en particular encuentran en Don Arturo Illia un símbolo para sus luchas. Pero nos dejaba a todos otra enseñanza en estas palabras:» «No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender». Nos estaba indicando una conducta a seguir. Hoy se cumplen 37 años de la partida a la eternidad de Don Arturo como cariñosamente lo llamábamos todos. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. La casa radical de Saladillo lo recibió después de haber sido derrocado. Tomo mates en la Sastrería de Marcelo Tosca, el recordado Marcelo que fuera militante y dirigente de nuestro partido. Don Arturo es una de las figuras más queridas de la política Argentina y lo digo en presente porque nadie lo ha olvidado. Es sinónimo de HONESTIDAD en la política. Lo reconocen propios y extraños su figura permanece vigente. Su gobierno además de HONESTO fue uno de los más progresistas de nuestra historia. Voy a obviar referenciar sus logros de Gobierno y sus programas de políticas públicas al servicio de la gente. Quienes militan en el radicalismo conocen la Gran Obra de este Prócer partidario y del país. Y quienes quieran profundizar en su obra de gobierno y su trayectoria la encontraran en la rica bibliografía que existe sobre Don Arturo. . Los radicales nos sentimos orgullosos de que el Dr. Illia haya formado parte de nuestro partido. Hoy en tiempos de crisis moral en la vida pública, el país y el mundo reclaman hombres y mujeres como Illia, para que se dediquen a la cosa pública. Illia decía que» ser radical es difícil, pero vale la pena serlo».El Gran Moisés Lebenshon decía «Tenemos que tener doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean» .Don Arturo fue la síntesis perfecta de esa expresión: tuvo doctrina y conducta. Hoy nosotros podemos decir que ser como Don Arturo es difícil, pero vale la pena serlo. Intentemos que haya muchos hombres y mujeres como Arturo Illia en la Política y estoy seguro que haremos de Argentina un país mejor.» Carlos Antonio Gorosito- Intendente Municipal (1991-2015)- Presidente del Comité de Pcia. de Bs.As de la UCR (2005-2007),Saladillo 18 de Enero de 2020.