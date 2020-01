Caso Marisol – Salomón: “La situación del caso es difícil, pero me parece que la fiscal está bien orientada”

El intendente en dialogó con FM90.7 se refirió a este caso: “Lo peor que nos puede pasar es que la fiscal con tal de sacarse el tema de encima tratara de encontrar un culpable. Lo que trascendió estos días fue la indagatoria a personas vinculadas con la fuerza policial, que deberán dar explicaciones a la fiscal”.

“Si esto puede ser un punto de inicio o no, no lo sabe nadie. Lo que uno pretende es transmitirle a la gente que no es un caso fácil, que es un caso difícil, que evidentemente el paso del tiempo juega en contra. Nosotros desde la gestión pública pretendemos que la causa no duerma ni decaiga”, adjuntó.

“Necesitamos que si alguien en la comunidad sabe algo lo diga, porque sino es imposible resolver el caso. Es necesario que quienes puedan aportar algo y aun no lo hicieron por temor sepan que está en juego la paz y tranquilidad de una familia”, completó.