Agradecimiento de Cristian Benigni

Soy Cristian Benigni, el martes a las 14hs tuve un accidente en la ruta 21 5, por este motivo quiero agradecer a través de este medio a los que me ayudaron y acompañaron en el momento del accidente: Hugo García, Chávez y señora, los ciclistas que pasaron por el lugar que no dudaron en ayudarme desde un primer momento, a las personas que pasaron y pararon para ver si necesitaba algo, a mis ex compañeros de UDEM, que no tardaron en llegar, al hospital Doctor Posadas que me atendieron muy bien, al personal policial que me ayudó con los tramites y el cuidado del auto, a Héctor Tonelli que también me ayudó con el auto, a mi familia y amigos que me estuvieron acompañando en un momento así y a los que a través de un mensaje, llamada o acercándose a mi casa estuvieron para ayudarme en lo que necesitaba.