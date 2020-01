Armendariz asumió como Intendente interino

El presidente del HCD será intendente interino de nuestra ciudad por 15 días, periodo por el cual José Luis Salomón tomará vacaciones.

«Tuvimos una reunión de gabinete con Alejandro en la que planteamos los temas candentes que pueden surgir en estos días, algunos viajes y reuniones a nivel político e institucional», dijo Salomón.

«Esperamos que estos 15 días sean de mucho exito y mucho trabajo, que no se baje la intensidad de la gestión, porque de eso se trata, no hay vacaciones para la gestión y no descansa», agregó.

«Le deseamos a Jose Luis las mejores vacaciones porque se lo merece. La gestión no se puede desenchufar, es todos los días a full para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Vamos a estar al pie de cañón de este equipo», completó Armendariz.