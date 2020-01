Visita al Jardín de Infantes 903 “Rosario Vera Peñaloza” de Polvaredas

“EL MARTES 28 DE ENERO VISITE EL JARDÍN DE INFANTES N° 903 DE POLVAREDAS HE HICE ENTREGA DE UNA IMPRESORA QUE GESTIONE A MEDIADOS DE 2019 ANTE EL SENADOR ALEJANDRO CELLILLO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“En año 2018 el Jardín de Infantes 903 “Rosario Vera Peñaloza” de Polvaredas arribo a sus Bodas de Oro, y el 23 de noviembre de ese año realizó el acto Protocolar Conmemorativo de los 50 años de su vida institucional, fui invitado a tan importante evento pero lamentablemente no pude concurrir. En el año 1993 en oportunidad de su 25° Aniversario siendo Intendente Municipal participe de los actos conmemorativos de las Bodas de Plata y también desde el Estado Municipal y en nombre de la comunidad pude colaborar durante los 24 años que estuve como titular del Ejecutivo Municipal saladillense con las distintas necesidades que tuvo dicho establecimiento educativo de nivel preescolar. Durante sus cinco lustros de vida el Jardín de Infantes “Rosario Peñaloza” ha contribuido significativamente con la educación de Polvaredas y la zona. En la actualidad su rol educativo sigue siendo de gran trascendencia y lo seguirá siendo en el futuro porque está ubicado en una localidad que mira hacia el futuro y sus habitantes seguramente harán todo lo posible para que ese futuro sea promisorio. El personal docente, no docente y los miembros de la Asociación Cooperadora y no solamente los actuales sino todos los que lo antecedieron desde la época fundacional ha trabajado activamente por mantener en condiciones inmejorables al Jardín para beneficio de todos los educandos que acuden al establecimiento a recibir los primeros saberes de la educación formal. Un establecimiento educativo tiene siempre múltiples necesidades, las más variadas. Durante el año 2019 el personal docente del establecimiento me solicito la donación de una impresora que estaban necesitando, en consecuencia la gestione ante el Senador Provincial Dr. Alejandro Cellillo, obteniendo una respuesta positiva de parte del legislador. La impresora llego durante el año 2019, una vez terminado el ciclo lectivo. Convine en consecuencia con docentes del establecimiento presentar la impresora durante el mes de enero del presente año, por lo tanto el martes 28 de enero concurrí a la localidad de Polvaredas y en el Jardín de Infantes fui recibido por su Directora Elen González, por la Docente Sandra Benítez, la auxiliar Stella Maris Achilli y el Sr. Daniel Alberto Acosta miembro de la Asociación Cooperadora ellos me agradecieron la gestión realizada para que el Jardín pudiera obtener su impresora y me manifestaron su satisfacción por contar con la misma. Yo por mi parte hago público mi agradecimiento al Senador Cellillo por su colaboración. El encuentro con los directivos del Jardín fue propicio para conversar sobre las actuales necesidades del mismo. Siempre he sostenido que el futuro de un país se juega en las aulas por eso es importante todo lo que podamos hacer por la educación tanto en los aspectos trascendentes como en cosas que parecen menos importantes pero que son igualmente significativas como lo es que un establecimiento educativo tenga por ejemplo un impresora.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 29 de Enero de 2020.