Gorosito se manifestó por la situación de CeDiFiSa

“CE.DI.FISA (CENTRO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE SALADILLO) HA COMUNICADO PÚBLICAMENTE QUE PODRÍAN SUSPENDER LAS ATENCIONES QUE BRINDAN A LOS PACIENTES DEBIDO A LA INTERRUPCIÓN Y DISCONTINUIDAD DE LA CADENA DE PAGOS POR PARTE DE PAMI Y DE IOMA. TENGO LA CERTEZA DE QUE CUANDO LAS AUTORIDADES DE IOMA Y PAMI SEAN INFORMADOS POR QUIENES CORRESPONDA DEL TEMA REGULARIZARAN LA SITUACIÓN” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“CE.DI.FI.SA (Centro de Discapacitados Físicos de Saladillo) es una de las instituciones emblemáticas que tiene nuestra comunidad, cumpliendo un rol fundamental para aquellos vecinos de nuestra ciudad y de la región que requieren de sus servicios. Instituciones como CE.DI.FI.SA son ese tipo de instituciones que son imprescindibles en la vida de una comunidad y su existencia es sumamente valorada, son de esas instituciones que si no existieran en una comunidad dada sería preciso crearlas o promover su creación. Quienes integran su Comisión Directiva dedican solidariamente parte de su tiempo para trabajar en beneficio de la comunidad, lo que debe ser valorado y destacado. La actual Comisión Directiva de CE.DI.FI.SA con la firma de su Presidenta, Secretaria y Tesorera ha hecho público un comunicado que en su parte sustancial dice:” «Nos dirigimos a la Comunidad de Saladillo a efectos de ponerla en conocimiento de la difícil situación económico que atravesamos por la que nos veríamos en la necesidad de suspender las atenciones que aquí se brindan.

Debido a la interrupción y discontinuidad en la cadena de pagos por parte del IOMA y de PAMI es que hemos enviado a las autoridades de las mismas los respectivos reclamos.

Es nuestro deseo informar a nuestros Pacientes, a sus familias y a la comunidad toda que esta decisión la estaríamos tomando en caso de no obtener una pronta respuesta por parte de las autoridades tanto del IOMA como del PAMI, lamentando tener que dejar, en este caso, sin atención a los pacientes y sin su fuente laboral a los Profesionales.” Me acerque a dialogar con las autoridades para informarme sobre la situación, dado mi condición padrino de la institución, con que fui honrado por la misma por los aportes que hice en representación del pueblo cuando fui Diputado Provincial e Intendente Municipal. Según se me informo el PAMI registra deudas con CE.DI.FI.SA correspondiente a septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 y los correspondientes a enero de 2019.En el caso específico de IOMA el último pago se efectuó el 12 de noviembre de 2019. Esta circunstancia pone en una situación crítica a la institución. Hay muchas personas en la comunidad que necesitan de la continuidad de los servicios que presta CE.DI.FI.SA por lo tanto estos no deben interrumpirse, espero que quienes tiene la responsabilidad de regularizar la situación arbitren los medios necesarios para que ello ocurra a la mayor brevedad posible. La finalidad de estas líneas es seguir manteniendo con visibilidad pública esta situación hasta tanto se logre la solución al problema. Quienes hoy tengan representación pública conferida por el pueblo en los distintos niveles del Estado deberán encabezar las gestiones ante las autoridades nacionales y provinciales correspondientes para la solución del problema que está planteado en forma pública por los directivos de la institución. De CE.DI.FI.SA tengo la certeza de que harán todo lo posible para evitar suspender la prestación de los servicios y de las autoridades PAMI y IOMA también tengo la convicción de que una vez que sean informado del tema por quienes corresponda le darán una rápida solución al tema. Que CE.DI.FI.SA deje de prestar a sus servicios a la comunidad sería como que un hospital deje de prestar sus servicios médicos” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal,(1991-2015),Saladillo 29 de enero de 2020.