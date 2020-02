El Campo pidió por “Menos impuestos más producción”

Concentrándose en la intersección de Rutas 205 y 51, se movilizaron por la 205 hasta Av Saavedra, luego por Av Mariano Acosta hasta Frocham, de allí retomaron la 205 hasta la ex estación de Peaje de Cazón donde pegaron la vuelta hacia el punto de partida.

Alejandro Repetto, presidente de la Sociedad Rural de Saladillo y miembro de Carbap, dijo que pensaba que la convocatoria iba a ser más grande “en lo personal soy un tipo que no tiene campo, no tiene nada, lo hago por los productores y uno a veces piensa que los productores no se dieron cuenta de la situación o se van a dar cuenta más tarde. Nosotros como institución vamos a seguir adelante defendiéndolos a ellos”.

Resaltó que si bien están las retenciones en primera plana, ellos plantean como problemática los impuestos en general, ya que todos los afectan. Citó como ejemplo el impuestazo que impusieron los puertos de Buenos Aires, afectándolos gravemente ya que toda la producción se está yendo por el puerto de Rosario.

Y agregó, “esto no es un impuesto a la ganancia, que lo pagás sobre lo que vos ganás. Esto lo pagás sobre el bruto, ganés o no ganés”. También criticó que no se los convocó desde el Gobierno para discutir. “Esto no es de un gobierno sí o no. Hay que reconocer que los últimos años de Macri fueron un desastre, y al comercio y la industria les fue mucho peor”.

Darío Magi, de Federación Agraria Saladillo, dijo que se deja a productores y contratistas afuera del camino “debemos defender a los productores que van quedando y no dejarlo en manos de pocos.

Héctor Bonora, critico que “este gobierno le puso retenciones a todo, a la papa, a la miel, al ajo y le subió 8 puntos directos a la soja. Como le gusta decir al gobierno, yo creo que el 22% es súper solidario. Yo le diría a los diputados que gana fortuna que den el 22% ellos”. Respecto del empleo en negro, dijo que los sucesivos gobiernos la han hecho muy difícil para contratar personal temporal, que muchas veces el campo requiere para pocos días “lo ponés en el registro y después es imposible sacarlo”.

Repetto, aclaró que hace pocos días se tituló que el 83% de los empleados del campo está en negro y eso hizo referencia a una estadística tomada sobre inspecciones a empresas denunciadas y no a un relevamiento general, por lo que consideró el número muy tendencioso.

Operativo policial

El Comisario Lucas Cadierno, explicó que se realizó un operativo especial para resguardar la seguridad de los manifestantes así como de los transeúntes de la ciudad y la Ruta, donde el tránsito no se corta pero fue lento.