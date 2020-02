La Lola presentó a su nuevo cuerpo técnico en primera división

El viernes por la noche el club Social y Deportivo La Lola presentó en conferencia de prensa a su cuerpo técnico de cara al nuevo año deportivo.

El flamante director técnico de la primera y segunda división será el ex jugador Pablo Massaccessi como ayudante de campo estará Alberto Forti y preparador físico será el profesor Martín Galletti.

«Agradezco a la comisión del club por el apoyo, conozco al club, es una responsabilidad muy importante de cara al inicio de la pretemporada que vamos a comenzar el día 10 de febrero próximo, no tenemos mucho tiempo ya que como se dijo el torneo comenzará el día 8 de Marzo, esperamos a los jugadores a que se sumen para poder armar el equipo.

Seguramente necesitaremos algunos refuerzos, pero armaremos una base con jugadores del club, pero le daremos prioridad a las divisiones inferiores del club,trataremos de trabajar bien ahí para poder tener un plantel completo, conozco a la mayoría de los chicos que juegan en el club.

Nelson Branca y Flavio Michelini ya me comunicaron que no continuarán en la institución, veremos quienes se sumen pero la idea es traer un arquero, potenciar el medio campo, pero eso lo veremos al inicio de la pretemporada» indicó el nuevo director técnico.

Por su parte el presidente del club resaltó el apoyo total para el fútbol femenino con Maximiliano Torres como director técnico de las damas.