Se presentaron las nuevas autoridades del Hospital Posadas

El nuevo Director Ejecutivo del Hospital Posadas, Javier Piñeyro, brindó una conferencia de prensa junto a los Directores asociados Luis Jury y Raúl Astudillo. “Nosotros estuvimos desde un principio para conformar esta comisión, acompañados por Félix, quien ahora no forma parte ella”, dijo.

“El director anterior hizo la entrega el 30 de diciembre, el hospital se encuentra en condiciones de funcionar como venía funcionando. No hubo ninguna anomalía en el funcionamiento y eso es gracias a los trabajadores”, agregó.

“El recurso humano en este hospital es el faltante más importante y el recurso humano es lo más importante en un hospital”, completó.

Por su parte Jury, quien indicó que lleva 25 años en el hospital, indicó que esta designación no lo tomó del todo por sorpresa. “Uno no viene a meterse en un puestito, yo en lo personal no necesito esto, vengo a acompañar un proceso con el cual ideológicamente y políticamente uno está consustanciado”, declaró.

“Agradezco a las nuevas autoridades porque me han permitido nuevamente integrar un equipo directivo, es mi tercer periodo”, cerró Astudillo.