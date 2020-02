Alfonsín embajador

SOBRE LA DESIGNACIÓN DE RICARDO ALFONSÍN COMO EMBAJADOR EN ESPAÑA

«ME HUBIESE GUSTADO QUE RICARDO ALFONSÍN SE QUEDASE EN EL PAÍS MILITANDO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA UCR COMO COLUMNA VERTEBRAL DE UNA OPOSICIÓN REPUBLICANA Y CON CONTENIDO SOCIAL. PERO EN VIRTUD DE SU DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR ARGENTINO EN ESPAÑA LE DESEO ÉXITOS EN SU GESTIÓN» CARLOS ANTONIO GOROSITO

«Tengo aprecio personal y un profundo respeto por el Dr. Ricardo Alfonsín lo conozco desde hace muchos años. Es un militante y dirigente incansable de la UCR, lo considero una figura política valiosa que junto a otros dirigentes y militantes del partido podría contribuir a que el radicalismo se encamine a un ideario más vinculado con la socialdemocracia que con perfiles neoliberales. Toda vez que fue candidato por el partido o por las alianzas que el partido íntegro en función de las decisiones de sus organismos máximos (léase las respectivas Convenciones Partidarias: Nacional o Provincial) lo apoye activamente. En el mes de octubre de 2019 antes de la elecciones generales converse con Ricardo Alfonsín (como así también con otros dirigentes partidarios) y viendo el panorama que se avecinaba le dije que él era un ACTIVO importante de la UCR y que por lo tanto había que empezar a caminar el país para constituir un solida oposición republicana y con profundo contenido social al nuevo oficialismo que se avecinaba. Hoy debo decir que a mi criterio ha cometido un error al haber aceptado a título personal la Embajada Argentina en España. Porque de esta manera se pierde una figura que junto a otras hubiese sido de suma utilidad en el fortalecimiento de la UCR. Algunos podrán argumentar que primero está la Patria y eso es efectivamente cierto. Pero la Patria necesita también de partidos políticos fuertes y sólidos y la UCR pronta cumplir 130 años de vida, ha realizado muchos aportes a nuestro país y lo deberá seguir haciendo en el futuro. Por eso imaginaba a un Ricardo Alfonsín recorriendo toda la geografía de nuestro país con esa misión trascendente de fortalecer al partido. Pero Alfonsín ha tomado una decisión personal y ya hecho pública las razones y motivos de su decisión. Creo que la decisión que ha tomado es de buena fe, que no tiene ningún objetivo subalterno y que él cree con ella hace una contribución a la Patria. Yo simplemente quiero expresar respetuosamente y en forma pública que no comparto su decisión y no la considero acertada. Digo en forma respetuosa porque noto que muchos trolls y muchos correligionarios se están ensañando con Ricardo Alfonsín al tratarlo despectivamente. Lo mío es simplemente una opinión personal. Ha existido una convocatoria del Presidente Alberto Fernández al correligionario Ricardo Alfonsín y él ha aceptado en el convencimiento de que los valores fundamentales de la Patria están por encima de las mezquindades partidarias. Ricardo Alfonsín ya es Embajador que el éxito corone su gestión y fortalezca nuestra relación con España.» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex – Presidente del Comité de la Pcia. de Bs. As de la UCR (2005-2007).