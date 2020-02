Elena Armendáriz sobre la paritaria docente: “llama la atención que el bloque de cambiemos no se haya preocupado por otro montón de situaciones”

“Llama la atención que Juntos por el Cambio esté preocupado por esta situación- y no es que este mal que estén preocupados- lo que en realidad llama la atención es que no se hayan preocupado por otro montón de situaciones que los docentes vivimos en estos últimos cuatro años”, manifestó la concejala del Frente de Todos Elena Armendáriz.

En una entrevista radial realizada por el periodista Iñaki Galarreta en el programa “Salgan al Sol” emitido por la FM 98.9, la concejala se expresó sobre el proyecto presentado por el bloque de concejales de Juntos por el Cambio referente al cumplimiento de la paritaria docente 2019.

Al respecto, la edil hizo un raconto de los proyectos que en materia educativa presentó su bancada desde el 2017 sin que el oficialismo local les haya dado tratamiento, entre los que se cuentan: disconformidad ante la negativa del gobierno nacional de convocar a la paritaria nacional docente, repudio ante las amenazas sufridas por el secretario general del SUTEBA, repudio a la represión sufrida por docentes de CTERA en la plaza Congreso, solicitud a la gobernadora Vidal de que no se modifique la ley 9650 Armonización IPS-ANSES, disconformidad sobre el fin del Programa Conectar Igualdad preocupación sobre el pasaje de todos los EOE de las escuelas a ser equipos de distrito, solicitud de información al departamento ejecutivo sobre obras en escuelas y cumplimiento de acta acuerdo firmada entre DGCyE, municipio y Consejo Escolar, solicitud a la gobernadora Vidal para que convoque a paritarias a los docentes, proyecto para declarar el 2 de Agosto día en defensa de la escuela digna y segura, entre otros.

Luego del punteo de los proyectos presentados por su bloque que no tuvieron tratamiento parlamentario, Armendáriz expresó: “Todos estos proyectos durmieron en la caja de la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante…entonces esto es lo que llama mucho la atención, que todas estas cuestiones no les hayan preocupado al punto de poder trabajarlas, tratarlas, trabajarlas en comisión y tratarlas en el recinto del Concejo Deliberante.

“Es muy notoria la distinta vara en determinados temas. Yo entiendo que lo que uno piensa lo piensa para el gobierno que sea. No nos preocupa en algún momento y nos deja de preocupar en otro momento”, remarcó la concejala opositora.

“Tampoco los he oído expresarse sobre las 100.000 netbooks que se encontraron en los depósitos, ni sobre las miles de vacunas de sarampión vencidas, para hablar tenemos un montón de cosas, pero bueno cada uno decide sobre lo que habla, ellos decidieron hablar de esto (haciendo referencia al proyecto presentado por el bloque de Juntos por el Cambio) pero también decidieron callarse cuatro años para atrás esto los define, en algún punto los define”, concluyó Armendáriz.