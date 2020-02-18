Reintegros SSP

18/02/2020 Sociedad

El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:

  • AVILA GLADYS
  • DI PASCUAL MARCELA
  • FERRO SUSANA
  • GOROSITO PATRICIA
  • JOURI GLADYS
  • JUAN LILIANA
  • KING ALICIA
  • POLLI MARIA
  • RODRIGUEZ JUANA
  • SINOY SILVIA

ARBIZU HECTOR

ARRIZABALAGA CINTIA

BLENGHINI GABRIELA

CANO GISELA

COTOGNINI BEATRIZ

DOMINGUEZ OSCAR (2)

DONAMARIA GLORIA

FACCIUTO EVA

FACCIUTO LILIANA

GARCIA ROSA (2)

GRACIOSO ADRIANA

LEDESMA TERESA

LORDA CARLOS

LUBO PAOLA

MARINELI OLGA

PALACIOS ANA

PASCAL JUAN

PERONI MARIA

SALVO LILIANA

SANTANIELLO MARIA

SOSA DELIA

TENAGLAI NELSA (2)

VACCARINI ENRIQUETA

ZAMPELUNGHE HECTOR

ZANIRATTO MABEL

También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:

ARRIZABALAGA CINTIA

BIDEGAIN JOSE

CANO GISELA

COTIGNOLA ADELA

DI PASCUAL MARCELA

DOMINGUEZ OSCAR (2)

JOURI GLADYS

PALACIOS ANA

PASCAL MIRTA

RODRIGUEZ LAURA

RODRIGUEZ MARISA

SOSA JUAN

TENAGLIA NELSA

VILLAVERDE NILDA

WALLACE RICARDO

MUCHAS GRACIAS   –   S.S.P.  SALADILLO   –   BELGRANO 3339 (Local10)