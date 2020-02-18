Reintegros SSP

El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:
- AVILA GLADYS
- DI PASCUAL MARCELA
- FERRO SUSANA
- GOROSITO PATRICIA
- JOURI GLADYS
- JUAN LILIANA
- KING ALICIA
- POLLI MARIA
- RODRIGUEZ JUANA
- SINOY SILVIA
ARBIZU HECTOR
ARRIZABALAGA CINTIA
BLENGHINI GABRIELA
CANO GISELA
COTOGNINI BEATRIZ
DOMINGUEZ OSCAR (2)
DONAMARIA GLORIA
FACCIUTO EVA
FACCIUTO LILIANA
GARCIA ROSA (2)
GRACIOSO ADRIANA
LEDESMA TERESA
LORDA CARLOS
LUBO PAOLA
MARINELI OLGA
PALACIOS ANA
PASCAL JUAN
PERONI MARIA
SALVO LILIANA
SANTANIELLO MARIA
SOSA DELIA
TENAGLAI NELSA (2)
VACCARINI ENRIQUETA
ZAMPELUNGHE HECTOR
ZANIRATTO MABEL
También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:
ARRIZABALAGA CINTIA
BIDEGAIN JOSE
CANO GISELA
COTIGNOLA ADELA
DI PASCUAL MARCELA
DOMINGUEZ OSCAR (2)
JOURI GLADYS
PALACIOS ANA
PASCAL MIRTA
RODRIGUEZ LAURA
RODRIGUEZ MARISA
SOSA JUAN
TENAGLIA NELSA
VILLAVERDE NILDA
WALLACE RICARDO
MUCHAS GRACIAS – S.S.P. SALADILLO – BELGRANO 3339 (Local10)