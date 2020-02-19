Solicitud de cobertura

CARRERA:…TEC. SUP. EN SERVICIOS GASTRONOMICOS (RES.3753/2011) AÑO/CURSO: 1º
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO
CARGA HORARIA:…1 MOD. (Módulos/hs.Cátedra)
SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL
Motivo: APERTURA DE CARRERA
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PRACTICA PROFESIONALIZANTE I
CARGA HORARIA:…3 MOD. (Módulos/Hs.catedra)
SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL
Motivo: APERTURA DE CARRERA
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PSICOLOGIA LABORAL
CARGA HORARIA: 2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL
Motivo: APERTURA DE CARRERA Lapso: CICLO LECTIVO 2020
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: MEDICINA DEL TRABAJO I
CARGA HORARIA: 2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL
Motivo: APERTURA DE CARRERA…………………………………………..Lapso: CICLO LECTIVO 2020
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: DERECHO DEL TRABAJO
CARGA HORARIA:…2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………
Motivo: APERTURA DE CARRERA…………………………………………..Lapso: CICLO LECTIVO 2020
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: FISICA I
CARGA HORARIA:…2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………
Motivo: APERTURA DE CARRERA…………………………………………..Lapso: CICLO LECTIVO 2020
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: QUIMICA I
CARGA HORARIA:…2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………
Motivo: APERTURA DE CARRERA…………………………………………..Lapso: CICLO LECTIVO 2020
ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: MEDIOS DE REPRESENTACION
CARGA HORARIA:…2 MOD. (Módulos/hs. Cátedra)
SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………
Motivo: APERTURA DE CARRERA…………………………………………..Lapso: CICLO LECTIVO 2020
CRONOGRAMA
Difusión: 19/2/2020 hasta 28/02/2020.
Inscripción: 02/3/2020 al 04/03/2020.
Fecha de entrevista: a confirmar