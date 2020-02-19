Solicitud de cobertura

19/02/2020 Educación

CARRERA:…TEC. SUP. EN SERVICIOS GASTRONOMICOS (RES.3753/2011) AÑO/CURSO: 1º

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PLANIFICACION Y ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO

CARGA HORARIA:…1  MOD.                       (Módulos/hs.Cátedra)

SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL

Motivo: APERTURA  DE CARRERA

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PRACTICA PROFESIONALIZANTE I

CARGA HORARIA:…3 MOD. (Módulos/Hs.catedra)

SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL

Motivo: APERTURA DE CARRERA

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: PSICOLOGIA LABORAL

CARGA HORARIA: 2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL

Motivo: APERTURA  DE CARRERA Lapso:    CICLO LECTIVO 2020

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: MEDICINA DEL TRABAJO I

CARGA HORARIA: 2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA: PROVISIONAL

Motivo: APERTURA  DE CARRERA…………………………………………..Lapso:    CICLO LECTIVO 2020

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: DERECHO DEL TRABAJO

CARGA HORARIA:…2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………

Motivo: APERTURA  DE CARRERA…………………………………………..Lapso:    CICLO LECTIVO 2020

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: FISICA I

CARGA HORARIA:…2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………

Motivo: APERTURA  DE CARRERA…………………………………………..Lapso:    CICLO LECTIVO 2020

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: QUIMICA I

CARGA HORARIA:…2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………

Motivo: APERTURA  DE CARRERA…………………………………………..Lapso:    CICLO LECTIVO 2020

ASIGNATURA/PERSPECTIVA/ESPACIO: MEDIOS DE REPRESENTACION

CARGA HORARIA:…2  MOD.                       (Módulos/hs. Cátedra)

SITUACION DE REVISTA:…PROVISIONAL…………………………………………………………………………………

Motivo: APERTURA  DE CARRERA…………………………………………..Lapso:    CICLO LECTIVO 2020


CRONOGRAMA
Difusión: 19/2/2020 hasta 28/02/2020.
Inscripción: 02/3/2020 al 04/03/2020.
Fecha de entrevista: a confirmar