Convocatoria asamblea general ordinaria

21/02/2020 Sociedad

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI COMITÉ SALADILLO

LA ASOCIACION DANTE ALIGHIERI COMITE SALADILLO DE ACUERDO AL ART. 39 DEL ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, PARA EL DIA 25 DE MARZO DE 2020 A LAS 19  HS. EN SU SEDE DE LA  CALLE SARMIENTO 2850, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

2º) ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA REFRENDAR EL ACTA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.

3º) CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL E INVENTARIO, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.

4º) ELECCION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS.

5º) MODIFICACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL.