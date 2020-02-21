Convocatoria asamblea general ordinaria

ASOCIACION DANTE ALIGHIERI COMITÉ SALADILLO
LA ASOCIACION DANTE ALIGHIERI COMITE SALADILLO DE ACUERDO AL ART. 39 DEL ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, PARA EL DIA 25 DE MARZO DE 2020 A LAS 19 HS. EN SU SEDE DE LA CALLE SARMIENTO 2850, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:
1º) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
2º) ELECCION DE DOS (2) ASAMBLEISTAS PARA REFRENDAR EL ACTA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.
3º) CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL E INVENTARIO, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS E INFORME DE LA COMISION REVISORA DE CUENTAS.
4º) ELECCION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION REVISORA DE CUENTAS.
5º) MODIFICACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL.