Abierta la inscripción en el PAMI

21/02/2020 Sociedad

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES 2020,EN NUESTRA AGENCIA,SITA EN MORENO 2971,

EN EL HORARIO DE 8:00 A 12:00 HS, LOS CUALES SE DICTAN EN LOS CENTROS DE JUBILADOS DE  NUESTRA CIUDAD.

DICHOS TALLERES COMENZARAN EN EL MES DE MARZO DE 2020

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SALADILLO: TALLERES DE MEMORIA, COMPUTACIÓN, PINTURA, GIMNASIA Y YOGA

CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS SAAVEDRA: TALLERES DE MEMORIA, GIMNASIA, ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RENACER DE POLVAREDAS: MEMORIA Y GIMNASIA – SE INSCRIBIRAN EN DICHO CENTRO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL CARRIL: TALLERES DE FOLKLORE Y GIMNASIA – SE INSCRIBIRAN EN DICHO CENTRO

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN ROQUE: TALLERES DE FOLKLORE, GIMNASIA Y TELAR.

SE RECUERDA QUE CONTINUA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LA COLONIA DE VERANO, QUE FUNCIONA EN LAS INSTALACIONES DE «EL SOLAR»,

DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.