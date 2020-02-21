Abierta la inscripción en el PAMI

SE INFORMA QUE SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES 2020,EN NUESTRA AGENCIA,SITA EN MORENO 2971,
EN EL HORARIO DE 8:00 A 12:00 HS, LOS CUALES SE DICTAN EN LOS CENTROS DE JUBILADOS DE NUESTRA CIUDAD.
DICHOS TALLERES COMENZARAN EN EL MES DE MARZO DE 2020
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SALADILLO: TALLERES DE MEMORIA, COMPUTACIÓN, PINTURA, GIMNASIA Y YOGA
CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS SAAVEDRA: TALLERES DE MEMORIA, GIMNASIA, ACTIVIDADES LÚDICAS Y RECREATIVAS
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS RENACER DE POLVAREDAS: MEMORIA Y GIMNASIA – SE INSCRIBIRAN EN DICHO CENTRO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL CARRIL: TALLERES DE FOLKLORE Y GIMNASIA – SE INSCRIBIRAN EN DICHO CENTRO
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS SAN ROQUE: TALLERES DE FOLKLORE, GIMNASIA Y TELAR.
SE RECUERDA QUE CONTINUA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LA COLONIA DE VERANO, QUE FUNCIONA EN LAS INSTALACIONES DE «EL SOLAR»,
DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.