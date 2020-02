Reinauguran Banco Credicop

REINAUGURACION DE LA FILIAL SALADILLO DEL BANCO CREDICOOP.



“EL BANCO CREDICOOP ES EL BANCO COOPERATIVO MÁS IMPORTANTE DE AMÉRICA LATINA. COMO EX –EMPLEADO DEL MISMO VEO CON SATISFACCIÓN SU CONTINUO DESARROLLO Y CRECIMIENTO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.



“Lo que hoy es la Filial Saladillo del Banco CREDICOOP comenzó su vida institucional en nuestra ciudad como Filial de la Caja de Crédito Cooperativa Limitada de 25 de Mayo en un edificio ubicado en la Av. Moreno casi esquina A. de Toledo en la década del 70. En esa década un grupo de vecinos motorizados entre otros por el Sr. Francisco Barone impulsó la creación de una Cooperativa de Crédito. Se contaba con el apoyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Por entonces yo era colaborador del Diputado Provincial Ing. Julio Fernando Volonté quién también se encontraba entre quienes apoyaban la iniciativa, la que tenía además el respaldo de las distintas expresiones políticas locales, comerciantes, empresarios y vecinos en general. Siendo yo un joven militante de la Juventud Radical se me encomendó junto a muchos otros reunir socios para para que luego sería la Caja de Crédito. En esta oportunidad no me voy a detener a mencionar con precisión años y fechas del proceso de creación de la Caja de Crédito. Solamente señalaré algunas que puedan relacionar mi paso por la institución. En los años 1975 y 1976 estuve viviendo en la ciudad de La Plata más precisamente en el CEUS (Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo) dado que fui a estudiar abogacía. En junio de 1977 fue secuestrado en la ciudad de La Plata Javier Quinterno (militante de la JR) y unos meses después de producida su liberación a instancias del Ing. Julio Volonte, Javier ingreso a trabajar en la caja de Crédito, en esa época yo me vi obligado a regresar definitivamente de la ciudad de La Plata, puesto que mis padres no me podías costear los estudios, además de los temas de seguridad personal dado que yo era un activo militante político. También a instancias del Ing. Volonte comencé a trabajar en la Caja de Crédito como promotor de RCT ( Residencias Cooperativas de Turismo) un Complejo Turístico Cooperativo impulsado por el IMFC que encuentra ubicado en Chapadmalal ( Mar del Plata), hoy convertido en un Complejo Turístico de excelencia y de conducción cooperativa. Al poco tiempo el Sr. Hugo Alfredo Rolando que era funcionario de la Caja Crédito propone mi ingreso como personal permanente de la entidad. La entidad fue creciendo y luego se compró el predio de la Avda. Moreno frente a la Plaza Principal donde hoy está ubicada la Filial del Banco CREDICOOP. Mis compañeros de trabajo me eligieron como su representante gremial, representación que ostente hasta pedí licencia en el Banco.. En los comienzos de las actividades institucionales de la Caja de Crédito en nuestra ciudad, el país era Gobernado por la Dictadura Cívico Militar (1976-1983) y tenía planificada la desaparición de las Cooperativas de Créditos. El Cooperativismo resistió y las Cajas de Créditos se agruparon y dieron nacimiento a los Bancos Cooperativos en distintos lugares del país. Las Cajas de Crédito de nuestra región se agruparon y dieron origen a lo que fue el Banco Local Cooperativo Limitado. Mientras que en 1979 unas 44 Cajas de Crédito de la Capital Federal y Gran Buenos Aires dieron origen al Banco Credicoop, algunas de esas cajas de crédito habían sido creadas a principios del Siglo XX. Con el acompañamiento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y con la impronta que impone el espíritu cooperativo el CREDICOOP fue creciendo, se fue consolidando y al mismo tiempo con el transcurso del tiempo fue absorbiendo la operatoria bancaria de otros bancos cooperativos entre ellos el Banco Local. Yo me desempeñe en el Banco en el Área Secretaría de Gerencia habiendo sido mi primer gerente el recordado Omar Eduardo Benítez y el último Alberto Víctor García Director y fundador del Diario Digital “La Síntesis” de nuestra ciudad. En 1983 fui electo Concejal me tocó mandato por dos (2) años y fui reelecto en el año 1985. Como era además Secretario del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR que presidia el Dr. Juan Manuel Casella pedí licencia en el Banco y me pase desempeñar en el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR (Congreso de la Nación). En 1987 fui electo Diputado Provincial y renové mi pedido de Licencia, cómo 1991 fui electo Intendente Municipal de nuestra ciudad nuevamente renové mi licencia en el Banco. Estimo que después del año 2000 presenté mi renuncia dado que continuaba siendo Intendente Municipal de Saladillo. Mis contactos con el banco siempre permanecieron no solo por haber pertenecido a la plantilla del personal y sino por las representaciones populares que tuve durante años lo que implicaba tener una relación institucional con el mismo. El jueves 20 fue para mí una inmensa satisfacción participar en la inauguración de las obras de remodelación de la filial Saladillo del Banco CREDICOOP porque de alguna manera he participado de su nacimiento, he acompañado su crecimiento, he sido empleado y como hombre político he sido y soy defensor de la Banca Cooperativa y he estado en cada momento que se me pidió el apoyo para la preservación del sistema ante los embates de quienes pretendían destruirlo. La remodelación y continua modernización de las instalaciones ponen de manifiesto que el crecimiento y el desarrollo del banco no se detienen. La Filial Saladillo del Banco es una de sus filiales más importantes le auguro un significativo crecimiento como al conjunto del Banco. “El dinero de los argentinos en manos argentinas”, es el lema que orienta el accionar del Banco tengo la certidumbre que sus Dirigentes, Funcionarios y Empleados harán todo lo posible para que así siga siendo, para que el BANCO CREDICOOP sea la BANCA SOLIDARIA por antonomasia”. Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015) Ex -Empleado del Banco, Saladillo, 21 de Febrero de 2020.