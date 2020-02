José de San Martín

242 AÑOS DEL NACIMIENTO DEL PADRE DE LA PATRIA.

“SAN MARTÍN EL PADRE DE LA PATRIA, EL SUPREMO AMERICANO FUE REPUBLICANO, DEMÓCRATA Y HOMBRE DE UN SOLO PARTIDO: EL PARTIDO AMERICANO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“Generalmente se suele recordar o rendir homenaje a los próceres o a los grandes hombres y mujeres que han hecho un aporte valioso a la sociedad donde vivieron o la humanidad misma el día que se conmemora un nuevo aniversario de sus muertes. Quizás ello sea porque los grandes hombres y mujeres a partir de ese momento nacen para siempre. Sus legados son recogidos por las sociedades que los transmiten de generación en generación haciéndolos inmortales. Son seres humanos de carne y hueso como todos mortales, pero tienen una cuota de excepcionalidad que los hacen sobresalir por sobre los demás. De una de esas personas excepcionales hoy se cumplen 242 años de su natalicio, el 25 de febrero de 1778 nacía en Yapeyú (Corrientes) José Francisco de San Martín y Matorras. Es justo recordar hoy también a quién consideramos sin fisuras el Padre de la Patria y el Libertador de América, para garantizar la Independencia y la Libertad de nuestra Patria, era también necesario garantizar la Libertad y la Independencia Americana y San Martín fue sin dudar detrás de ese objetivo. En la época que nació San Martín la América se revela contra el Imperio Español, basta solo recordar que en 1780 el Cacique José Gabriel Condorcanqui, bajo el nombre de Tupac Amaru encabeza una rebelión en el Alto Perú contra los abusos del poder español. San Martín que había partido de niño hacia España donde recibió formación militar y tuviera destacada actuación militar, regreso a nuestra Patria para luchar por su Independencia. Como sabemos en 1810 se produjo el movimiento de Mayo y San Martín decide regresar a nuestra Patria, y lo hace en el año 1812, el Triunvirato le concede el Grado de Teniente Coronel de Caballería y crea el regimiento de Granaderos a Caballo. El 3 de febrero con el bautismo de fuego de los granaderos y la victoria de San Lorenzo se encamina a la Gran Epopeya de dar Libertad a nuestra Patria, Chile y Perú. “Para los hombres de coraje sea han hecho las grandes empresas” dijo el Libertador y no hay duda de que él lo fue.” No hay revolución sin revolucionarios – los revolucionarios de todo el mundo somos hermanos.” Fue otra de sus frases célebres y encontró nada nada más ni nada menos que en Simón Bolívar un hermano en los ideales de una América Libre y Fraterna. De ellos nos viene un mandato histórico de seguir luchando por la hermandad y unidad de Latinoamérica. Recordar a San Martín a 242 años de su nacimiento es recordar los valores que el represento de los que no debemos abdicar. Enrique Mario Mayochi ha dicho de San Martín: “En el cumplimiento de su misión no fue exclusivamente argentino, chileno o peruano, siendo, sí, siempre americano. Y como tal fue superior a todos sus contemporáneos porque emancipó por amor y le reconoció a los pueblos liberados el derecho a elegir su organización política. Si alguna vez propició la monarquía constitucional o un gobierno republicano fuerte, lo hizo porque creía que la necesidad del momento lo imponía, no porque los considerase perfectos y menos para que fuese él a quién se llamase para ejercerlos. Fue republicano, fue demócrata, fue hombre de un solo partido, el Partido Americano, como lo dijo. Este fue su legado.” Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo, 25 de Febrero de 2020.