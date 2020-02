Gorosito entregó libros a la Biblioteca Mitre

La entrega constó de 21 libros por un valor aproximado de 30.000 pesos. «Intento ayudar a una institucional por mes, a veces de manera personal otras consiguiendo algún aporte. Algunos de estos libros han sido sugeridos por la bibliotecaria en función de lo que leen los lectores saladillenses», dijo.

«Yo ya no ocupo ningún cago publico y en principio no hay expectativas de hacerlo en el futuro, pero siempre quiero estar presente en la vida de las instituciones. Trabajar y hacer política no es solamente ocupar un cargo», agregó.