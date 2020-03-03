El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:
CLAVERI RAUL
LAROCCA ADRIANA
SALVO LILIANA
SANTANIELLO MARIA
SERVIDIO SILVIA
SOSA ANA
WALLACE RICARDO
ARBIZU HECTOR (2)
CABRERA JAVIER
DELIA EDITH
FACCIUTO EVA
FERRE GLORIA
GARCIA ROSA
JOURI GLADYS
MARINELLI OLGA
MECCA ANTONELA
RODRIGUEZ JUANA
RODRIGUEZ SUSANA
ROMERO CARLOS
SALVO LILIANA
VALVERDE JUAN
VILLAVERDE NILDA
ZAMPELUNGHE HECTOR
También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:
CANO GISELA
COTIGNOLA ADELA
DOMINGUEZ OSCAR
GAGGIOTTI OSMAR
JOURI GLADYS
PALACIOS ANA
PASCAL MIRTA
RODRIGUEZ MARISA
VILLANUEVA ANA
VILLANUEVA ANALIA
BELGRANO 3339 (Local10)