Reintegros

03/03/2020 Sociedad

El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:

CLAVERI RAUL

LAROCCA ADRIANA

SALVO LILIANA

SANTANIELLO MARIA

SERVIDIO SILVIA

SOSA ANA

WALLACE RICARDO

ARBIZU HECTOR (2)

CABRERA JAVIER

DELIA EDITH

FACCIUTO EVA

FERRE GLORIA

GARCIA ROSA

JOURI GLADYS

MARINELLI OLGA

MECCA ANTONELA

RODRIGUEZ JUANA

RODRIGUEZ SUSANA

ROMERO CARLOS

SALVO LILIANA

VALVERDE JUAN

VILLAVERDE NILDA

ZAMPELUNGHE HECTOR

También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:

CANO GISELA

COTIGNOLA ADELA

DOMINGUEZ OSCAR

GAGGIOTTI OSMAR

JOURI GLADYS

PALACIOS ANA

PASCAL MIRTA

RODRIGUEZ MARISA

VILLANUEVA ANA

VILLANUEVA ANALIA

BELGRANO 3339 (Local10)