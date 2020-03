Esperando el inicio de la cosecha

Share on facebookFacebookShare on twitterTwitterShare on linkedinLinkedIn

Aunque todavía la cosecha recién está en sus inicios, todos los actores del campo ya ponen la mira en AgroActiva. Los expositores más importantes de maquinaria agrícola, automotrices, bancos, aseguradoras, semillas, fitosanitarios y otros rubros dirán presentes en la muestra del 24 al 27 de junio en Armstrong.

Falta poco más de tres meses para el encuentro cumbre del campo argentino y, aunque en pleno inicio de la cosecha gruesa, ya los productores, contratistas y ganaderos comienzan a preparase para viajar, algunos muchos kilómetros, hasta Armstrong y esto se puede sentir en las consultas que recibe AgroActiva vía web, mail o redes sociales.

En esta ciudad del centro-sur santafesino del 24 al 27 de junio en el predio ubicado en el cruce de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional Nº 178 (Armstrong, Santa Fe) se encontrarán todos los actores del sector agropecuario para llevar a cabo, por vigésimo sexto año de manera ininterrumpida, un evento en el que se conjugan los negocios, la capacitación y el encuentro de la familia del campo.

Además de los potenciales visitantes, quienes están armando sus estrategias para participar en AgroActiva son los expositores que no quieren perderse la oportunidad de mostrarse ante decenas de miles de personas que concurren, cada año, con el objetivo de realizar negocios y aprovechar las promociones y descuentos que siempre se ofrecen durante los días de la feria.