«Abel Faretta y Marta Carrasco recordaron el 60 aniversario de su matrimonio. Los conozco a ambos desde mi niñez. Mi padre que era chofer de camiones trabajo en una de las empresas que integraba Abel. Tanto Abel como Marta han tenido una activa participación en instituciones de nuestra ciudad» Carlos Antonio Gorosito.

«El 5 de Marzo de 1960 Abel Antonio Faretta y Marta Isabel Carrasco contrajeron matrimonio en una ceremonia religiosa llevada a cabo en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Saladillo, días antes había tenido lugar la ceremonia civil. De manera que hoy recordaron el 60 aniversario de su unión matrimonial. Conozco a la familia Faretta- Carrasco podría decir desde niño dado que mi padre que era chofer de camiones lo fue de una de las empresas que integró Abel Faretta. Ellos en consecuencia también me conocen desde mi niñez. Ya siendo adulto frecuente la casa del matrimonio. Tanto Abel como Marta han tenido una activa vida comunitaria. El Rotary Club, La Cooperativa Eléctrica, la Sociedad Italiana, Bomberos Voluntarios, el Aero Club, fue piloto de avión y en unas de las inundaciones que tuvo Saladillo trasladó alimentos al Paraje Rural de Blaquier uno de los lugares más alejados de la ciudad cabecera de nuestro distrito, la Peña Automovilística «El Pistón Roto» fueron las instituciones que lo tuvieron entre sus colaboradores más activos. Por su parte Marta Carrasco integró desde sus inicios la Comisión Apoyo de lo que hoy es el Jardín Maternal Municipal «Sagrada Familia», otra Comisión que la tuvo entre sus pioneras fue la Comisión de Apoyo del «Hogar de Niños Golondrinas» lugar en el que colaboró durante muchos años. Ambos reitero han tenido una activa participación en la vida institucional de Saladillo. Son padres de tres hijos: Jorge Abel, Roberto José y María Patricia Faretta quienes han su vez le han dado 5(cinco) nietos y un bisnieto. Dado mi afecto hacia ellos fui a saludarlos en una fecha tan importante para sus vidas.

Compartimos unos mates y el momento fue propicio para recordar algunas anécdotas de años que ya pasaron y que me relacionaron con Abel y Marta, y también con su familia particularmente con su hijo Jorge que es mi amigo y me acompañó en la función pública desde una banca de Concejal en el Concejo Deliberante de Saladillo y desde el ámbito partidario como titular de la UCR local. En este día tan especial para la vida de Abel Faretta y Marta Carrasco que el Supremo Hacedor derrame Bendiciones sobre ellos y su familia.» Carlos Antonio Gorosito, Ex – Intendente Municipal (1991-2015), Saladillo 5 de marzo de 2020.