Sesionó la mesa provincial de Juntos por el Cambio. Salomón asistió por los Intendentes del Radicalismo

El mandatario comunal de Saladillo, Ing. José Luis Salomón, fue parte de la reunión con las autoridades de la mesa provincial de Juntos por el Cambio.

Participaron de la misma la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ex vice gobernador Daniel Salvador, ex Jefe de Gabinete, Federico Salvay, ex Ministro de Gobierno Joaquín De La Torre, tres intendentes en representación del PRO (Lanús, La Plata y Vicente Lopez), y cuatro intendentes del Radicalismo (Trenque Lauquen, Suipacha, Rauch y Saladillo). También el presidente del Bloque de Diputados bonaerenses Maximiliano Abad (UCR), Roberto Costa (PRO) presidente del bloque de senadores provinciales y dos legisladores de la Coalición Cívica.

El tema central del encuentro fue la gestión local en los municipios de la provincia.