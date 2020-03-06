Acto de firma de escrituras el 16 de marzo en Saladillo

La Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo informa que el día 16 de marzo 2020 a las 10:30 horas en el Palacio Municipal, ubicado en Av. San Martín n° 3151, se realizará el ACTO DE FIRMA de escrituras.
REQUISITOS:
Concurrir con DNI original y fotocopia, y constancia de CUIT/CUIL/CDI.
En caso de que concurran firmantes de estado civil divorciado, deberán llevar copia simple de sentencia de divorcio.
Quien actúe en carácter de apoderado, deberá presentar testimonio del poder correspondiente.
Ante cualquier duda o consulta, dirigirse a la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Saladillo, ubicada en Av. San Martín 3151, de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas.
LISTADO DE FIRMANTES:
ABAL, MARIA ROSA 27-21108863-5 37
ACOSTA, ANDREA MARIEL 23-26189344-4
AGUILAR, RUBEN CONRADO 20-05251727-4
AGUILERA, HECTOR RAUL 20-04994235-5
AGUIRRE, LEONARDO MARCELO 20-22333218-9
AGUIRRE, SANDRA VIVIANA 23-21108785-4
AGUIRRE, SILVIA NOEMI 27-14437842-9 33
ALEGRE, LEONEL ALBERTO 20-23991383-1
ALFREDO, GABRIEL MARIA 20-23334596-3
ALLEMAN, CARLOS JAVIER 20-31014185-3
ALVAREZ, IRMA 27-04388533-8
AMORENA, SILVIA SUSANA 27-26189444-6
ASTEAZARAN, MARIA DE LOS ANGELES 27-28122042-5
ASTUDILLO, LUIS MARIA 20-26391289-7
BALBIANI, STELLA DANIELA 27-31275648-5
BARAUNA, MARCELO FABIAN 20-17209107-6
BEMBA, MIRTA BEATRIZ 27-10256961-5 99
BOZAN, OSCAR ALBERTO 20-11333747-9
BRAMAJO, CARLA LILIANA 27-23434998-3
BRAVO, JUANA ELSA 27-14880831-2
BRUN VIEDMA, NICOLAS MIGUEL 20-36857773-2
BRUNETTI, LILIANA LUJAN 27-28150382-6
BRUNO, MARIA CLAUDIA 27-17039358-4
BUSTAMANTE, CLAUDIO VALENTIN 20-17585909-9
BUSTO, SANTIAGO HECTOR 20-13329876-3
CARBALLO, MANUEL RAMÓN 20-10604829-1
CARLETTI, HILDA ESTHER 27-12857606-7
CASOLO, MARTA EMA 27-17209224-7
CHAVES, ARMANDO NATALIO 20-27855546-2
CIONCO, LILIANA MABEL 27-16627011-7
CLAVERI, ANALIA VERONICA 27-25172969-2
CLAVERI, MÓNICA AIDA 27-16437844
COCCO, GUSTAVO ADRIAN 20-22671237-3
COLAMARINO, DOMINGA AMELIA 27-16285888-8
COLLAZO, JORGE DANIEL 20-22952187-0
DE LUCIA, WALTER DANIEL 20-16029900-3
DEMARCO, CRISTIAN JESUS 20-25491496-8
DIAZ, RAMON OSMAR 20-12583952-6
FACCIUTO, EVA HAYDEE 27-05906375-3
FARIAS, MARIA EUGENIA 27-14851684-2
FELIPE, HECTOR OSMAR 20-05252072-0
FOLLIS, HERMES EMANUEL 20-39963532-3
FRECCERO, MARIA VERONICA 27-25491546-2
GARATE, LORENA PAOLA 27-30502209-3
GASTACA, MARIA SILVIA 27-21503208-1
GAUNA, JUANA MARIA 27-06411820-5
GOICOCHEA, BELTRAN JOSÉ 20-16302516-8
GONZALEZ, KARINA LUJAN 27-21738079-6
ILLESCAS, JUAN PABLO 20-21783775-9
LAGANO, MARIA EVA 27-12583807-9
LALLI, ROSANA GRACIANA 27-24695805-5
LAMBERT, MARGARITA ESTHER 27-13114610-3
LEDESMA, ARACELI MARIA ESTHER 27-26996889-9
LEONARDI, VERONICA EDITH 27-24512336-7
LEPRON, DAIANA MAILIN 27-33444199-2
LEPRON, YANINA LUZ 27-35150295-4
LISONDO, AURORA NOEMI 27-03985077-5
LOMIENTO, JUAN CARLOS 20-10504532-9
LUNA, VICENTE LUJAN 20-28934300-9
LUQUES ARIAS. TICIANA GISELA 27-32998995-5
LUQUES, WALTER ADRIAN 20-16029811-2
MACHADO, FABIAN ARIEL 20-20037882-3
MAGARIÑOS, HECTOR RAUL 20-14437789-4
MARTINEZ, DANIEL EDUARDO 20-23818946-3
MASSACCESI, ADRIANA ANTONIA 27-22671206-8
MERITENS, VANESA PAOLA 27-27855417-7
MIGUENZ, MARTA BEATRIZ 23-04560803-4
MIGUEZ, MARIA DE LOS ANGELES 27-22333101-2
MISION EVANGELICA WESLEYANA ARGENTINA
NAON, SILVIA BEATRIZ 23-11333959-4
NINNI, LUIS ROQUE 20-11821850-8
NINNI, VIRGINIA ELIZABET 27-28215451-5
NOVELLA, SANDRA MARIA 27-24512325-1
OLIVERA, MARTA RAQUEL 27-25405476-9
ORTIZ, SANDRO LUIS 20-21108816-9
PALLERO, JOSE LUIS 20-20727318-0
PIÑEYRO, MARIA MERCEDES 27-25997837-3
PIOVOSO, MARIA LAURA 27-20727303-7
PONCE, MARIA FERNANDA 27-23818817-8
PONCE, OSCAR RAUL 20-11689072-1
RE, MARIA ALEJANDRA 27-22671143-6
RIAL, MAURICIO ANGEL 20-22020131-8
RICCAZZI, CECILIA BELEN 27-34126248-3
RODRIGUEZ, SERGIO ADRIAN 20-21503227-3
ROMERO, MARCOS JOSE 20-33479813-6
RONZIO, ADRIANA INES 27-14415022-3
RUIZ, SUSANA ROQUELINA 27-05650720-0
SALGUERO, MONICA EDITH 27-27055940-4
SALINARDI, ADRIANA LUCRECIA 27-16138573-0
SANIUK, KARINA FABIANA 27-23164583-2
SANTIAGO, IVAN JOSÉ 20-21503061-0
SCHUFT, ALDANA 27-27055912-9
SERNA, MARIA PAMELA 27-28934280-5
TAMAME, MARISA SOLEDAD 27-26209008-1
TANTARELLI, ANA ISABEL 27-26993748-9
TENAGLIA, ALBERTO MARTIN 20-23818975-7
TENCA, MARIELA EDITH 27-24826074-8
TIBALDI, MARIA BELEN 23-29223827-4
TOLOSA, MARCELA EDITH 27-26391260-3
TONES, MARIA LUISA 27-20087822-7
TORRES, SANDRA MONICA 27-24068332-1
TORRES, STELLA MARIS 23-23689931-4
VALENTINI, ARGENTINO NICOLAS 20-16302651-2
VALERIANI, RUBEN ADOLFO 20-12332419-7
VALVERDE, DARIO OSCAR 20-18162694-2
VIDELA, CLAUDIA CECILIA 27-18162580-0
VIEDMA, SUSANA ISABEL 27-10097579-9
VILLAFAÑE, FRANCO EMMANUEL 20-32918467-7
VIOLA, MARTA TRINIDAD 27-11821823-5
VISGARRA, MARIELA EDITH 27-23066717-4
VITTOLA, NATALIA LUJAN 27-24826144-2
VIVAS, CRISTIAN EZEQUIEL 20-23991359-9
ZAGAGLIA, NESTOR MIGUEL 20-17585924-2
ZAMPELUNGHE, ALCIDES ARIEL 20-28215630-0