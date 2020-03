Salomón: Es el tiempo de cambiar la conciencia de los ciudadanos pero ahí no hay decreto ni ley

En la plaza principal de nuestra ciudad, se llevó a cabo el acto oficial por conmemorarse hoy el día internacional de la mujer. La carrera y correcaminata, fueron pospuestas para el mes de abril.

Artesanos, emprendedores, food trucks dieron marco a este día que a pesar del tiempo amenazante y con alguna llovizna se animaron a armar igual y esperar que la gente que acerque.

4 emprendimientos sociales

Patricia Palomeque en representación de la Secretaría de Desarrollo local, explicó que es el 6° año que hacen el evento “Mujeres emprendedoras” y este año se muestran emprendimientos sociales liderados por mujeres como los de Cetidim, Cáritas, Nido Mujeres Amasando y el Taller San Francisco.

Alejandra Villafañe del Taller San Francisco dijo que hay que seguir los sueños por los que comenzaron a pesar de las dificultades.

La Directora de Infancia y Adolescencia Analía Miranda dijo que es un día de lucha y reflexión y que una de cada tres mujeres sufren violencia en sus hogares; que las nuevas generaciones dan orgullo porque cada vez están más empoderadas. «Solo unidas podemos visibilizar lo que nos está pasando hoy»… «Necesitamos que el hombre nos acompañe con acciones no con palabras» expresó.

La concejal María Mancini, aseguró que es un día para reivindicar la lucha de tantas que hoy no están y de aquellas que sí están hoy acá. Hay muchos grupos de mujeres que realizan su aporte a la construcción social. «No tengamos miedo, nosotras somos dueñas de nosotras mismas y no hay nadie que nos deba decir donde estar y qué hacer».

La Directora de Políticas Sociales y Economía Social Celia Spavento, dijo que hay motivos para celebrar los avances y que falta camino por recorrer pero que hay que seguir trabajando por una sociedad más justa y equitativa.

El Intendente José Luis Salomón, seguramente nada es fácil porque tiene que ver con la transformación de la realidad. No será una tarea sencilla y cada día sucede algo que nos duele y que muchas veces no dimensionamos hasta que está cerca. «En la provincia de Buenos Aires somos 135 intendentes de los cuales apenas 4 o 5 son mujeres y eso significa que todavía no nos vemos iguales». «No vamos a resolver todo pero debemos hacer lo posible por mejorarlo lo más que podamos. Es el tiempo de cambiar la conciencia de los ciudadanos pero ahí no hay decreto ni ley…»