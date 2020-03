Fútbol: Triunfos de Huracán, Cazón, Comercio y Argentino en el inicio del torneo apertura de primera división

Este domingo comenzó el torneo apertura de Primera división denominado «Copa Héctor Capobianco».

En el Santiago Salas Huracán le ganó claramente a Defensores de Atucha por 2 a 0, con goles anotados por Marin y Acosta, en otro de los encuentros atractivos de la jornada fue el empate registrado entre La Lola y Unión Apeadero que empataron 1 a 1, por su parte el equipo debutante en la Liga saladillense, Comercio de General Alvear, derrotó a La Campana por 2 a 1, también Argentino le ganó a Jacobo Urso por 2 a 1; Cazon venció de local a Oro Verde por 3 a 2 quedando libre en esta oportunidad el conjunto de Del Carril

Resultados 1era. división

La Lola 1 – Unión Apeadero 1

Comercio 2 – La Campana 1

Jacobo Urso 1 – Argentino 2

Huracán 2 – Atucha 0

Cazón 3 – Oro Verde 2

Libre: Del Carril

Resultados de 2da. división

Huracán 3 – Atucha 2

Cazón 2 – Oro Verde 1

La Lola 2 – Unión Apeadero 1

Jacobo Urso 1 – Argentino 3

Comercio 1- La Campana 1

Libre: Del Carril

Próxima fecha -2da. Fecha

Oro Verde vs Jacobo Urso

Argentino vs La Lola

Unión Apeadero vs La Campana

Atucha vs Cazón

Comercio vs Del Carril

Libre Huracán