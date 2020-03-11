Reintegros

11/03/2020 Deportes

El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:

BAIOCCO MARIA

BIDEGAIN JOSE

CAPORALE RAMON

COPPARI DELIA

FERRO SUSANA

FRANCO DELIA

KING ALICIA

LORDA CARLOS

LORDA SOLEDAD

ROBUSTIANO GUSTAVO

SALVATIERRA GUILLERMINA

SALVO LILIANA

SANTANIELLO MARIA

SOSA ANA

ZAMPELUNGHE HECTOR

BADANO RICARDO

CABRERA JAVIER

DALMAZZO BLANCA

ETCHEBERRY JORGE

FACCIUTO EVA

GARCIA ROSA

GROSSO PAULA

INSAUGARAT NELIDA

JUAN LILIANA

LAGANO RAUL

LEDESMA TERESA

MECCA ANTONELA

MONTANE NATANAEL

PEREZ MARIA

RODO MELINA

RODRIGUEZ JUANA

ROMERO CARLOS

SALVO LILIANA (2)

TENAGLIA NELSA

TOLOSA ELBA

VACCARINI ABEL

VILLANUEVA ANA

ZAMPELUNGHE HECTOR

También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:

CANO GISELA

COTIGNOLA ADELA

DOMINGUEZ OSCAR

GAGGIOTTI OSMAR

PASCAL MIRTA

RODRIGUEZ MARISA

VILLANUEVA ANALIA

S.S.P.  SALADILLO   –   BELGRANO 3339 (Local10)

Artículos relacionados

Sociedad

Noticias de Gobierno

10/03/2020

Salomón participó de la sesión extraordinaria por el día de la mujer en el HCD El Intendente Municipal Ing. José Luis Salomón estuvo presente junto con las autoridades del HCD y los concejales de ambos […]