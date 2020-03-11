El Sindicato de Salud Pública les comunica a sus afiliados que se encuentran los reintegros a nombre de:
BAIOCCO MARIA
BIDEGAIN JOSE
CAPORALE RAMON
COPPARI DELIA
FERRO SUSANA
FRANCO DELIA
KING ALICIA
LORDA CARLOS
LORDA SOLEDAD
ROBUSTIANO GUSTAVO
SALVATIERRA GUILLERMINA
SALVO LILIANA
SANTANIELLO MARIA
SOSA ANA
ZAMPELUNGHE HECTOR
BADANO RICARDO
CABRERA JAVIER
DALMAZZO BLANCA
ETCHEBERRY JORGE
FACCIUTO EVA
GARCIA ROSA
GROSSO PAULA
INSAUGARAT NELIDA
JUAN LILIANA
LAGANO RAUL
LEDESMA TERESA
MECCA ANTONELA
MONTANE NATANAEL
PEREZ MARIA
RODO MELINA
RODRIGUEZ JUANA
ROMERO CARLOS
SALVO LILIANA (2)
TENAGLIA NELSA
TOLOSA ELBA
VACCARINI ABEL
VILLANUEVA ANA
ZAMPELUNGHE HECTOR
También les comunicamos que se encuentran los reintegros que fueron rechazados a nombre de:
CANO GISELA
COTIGNOLA ADELA
DOMINGUEZ OSCAR
GAGGIOTTI OSMAR
PASCAL MIRTA
RODRIGUEZ MARISA
VILLANUEVA ANALIA
S.S.P. SALADILLO – BELGRANO 3339 (Local10)