Condolencias Ferro

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO NIÑO JESÚS, COMPARTE LA TRISTEZA POR EL FALLECIMIENTO DE SUSANA ESTHER FERRO Y HACE LLEGAR UN ABRAZO FRATERNO A SUS FAMILIARES.
NUESTRA QUERIDA SUSY, QUIEN CUMPLIÓ DIVERSOS ROLES EN LA INSTITUCIÓN, PERMANECERÁ EN NUESTROS CORAZONES POR SIEMPRE, YA QUE UNA PERSONA COMO ELLA: CÁLIDA, SENSATA, SOLIDARIA, COMPRENSIVA, COLABORADORA Y CON MUCHOS VALORES ALTRUISTAS, HA DEJADO EN NOSOTROS SU IMPRONTA A TRAVÉS DE SUS ACTOS, CONSEJOS Y SU INOLVIDABLE Y AFECTUOSA SONRISA. GRACIAS POR HABER COMPARTIDO TANTOS MOMENTOS CON NOSOTROS. SABEMOS QUE SEGUÍS CUIDÁNDONOS. HASTA PRONTO SUSY