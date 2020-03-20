Difunden los teléfonos celulares de los médicos saladillenses para consultas

Desde el Circulo Medico de Saladillo, queremos cuidarte “HOY MAS QUE NUNCA” y por eso te pedimos que te quedes en casa.
Si no es indispensable no salgas!!!!!.
Si tenés dudas con respecto a tu salud y sobre todo con el CORONAVIRUS, tus médicos te las evacuarán sin que salgas de tu casa.
|Apellido y Nombre
|Celular
|Dr. ABADÍN ADRIÁN
|011-68233248
|Dra. ABAL ROCÍO
|011-36471228
|Dr. ABELENDA DIEGO
|2344-466593
|Dr. ACUÑA DANIEL
|2345-498578
|Dr. AIRA JORGE
|2344-426610
|Dra. ALBERDI ANA JULIA
|221-5241666
|Dr. ALBERDI CECILIO GUSTAVO
|221-6011973
|Dr. ALMADA RAUL
|2345-667354
|Dr. ARMENDÁRIZ ALEJANDRO
|2344-402902
|Dra. AROCENA MARIANA
|221-3603117
|Dra. BERTINAT GONNET MARÍA EUGENIA
|2344-408015
|Dr. BILBAO ANDRÉS
|11-67550758
|Dra. BINCAZ LAURA
|2345-511782
|Dr. BOIS ISMAEL
|2345-687828
|Dr. BOZZANO ALFONSO
|2345-428905
|Dra. BURGHI SOLEDAD
|11-67493385
|Dra. CASALINO SANDRA
|2344-427228
|Dr. CARRIQUIRY CARLOS
|2921-494059
|Dr. CASTELLANI MAURICIO
|2344-445634
|Dr. CARRERA MARTIN
|2345-524465
|Dra. CASSIDY MAYRA
|2227-546303
|Dr. CORDERO DIEGO
|11-62853092
|Dr. CORONEL GERARDO
|2345-654431
|Dr. CROGNALE FÉLIX
|2345-426549
|Dr. DEL NEGRO JUAN JOSE
|2227-525741
|Dr. DELIA PABLO
|11-54976992
|Dra. DEZEO MARIANA
|2344-426642
|Dr. DI GRUCCIO VÍCTOR
|2345-663001
|Dr. ESTÉVEZ MAURICIO
|11-40266035
|Dr. FABI WALTER
|2345-664756
|Dr. FACCIUTO GUILLERMO
|2345-410655
|Dra. FARRANDO MARÍA RITA
|2344-439738
|Dr. FEDERICI JOSE
|11-51516351
|Dra. FERNÁNDEZ MARISA
|2345-511051
|Dra. FORTUNATO ADRIANA
|2344-474015
|Dra. FRANCO MARÍA TOMASA
|11-62167755
|Dr. FUILLERAT EDGARDO
|2345-687160
|Dr. FUILLERAT PABLO
|2345-430662
|Dra. GARAT BETINA
|2345-688742
|Dr. GARCÍA GADDA CRISTIAN
|2345-657628
|Dra. GATTI WUIOVICH PATRICIA
|2345-413953
|Dr. GOIJMAN SEBASTIAN
|11-40859797
|Dr. GONZÁLEZ EDUARDO ALBERTO
|2345-652813
|Dra. GRECO MARÍA VERÓNICA
|2345-661973
|Dra. GUTIÉRREZ NATALIA
|11-70009853
|Dra. KING ALICIA
|2344-426373
|Dr. LA REGINA DARÍO
|2345-684331
|Dr. LAZZARINI MARCELO
|2344-467054
|Dr. LENZI JORGE
|2345-668805
|Dr. LENZI SANTIAGO
|11-67559985
|Dr. LISSALDE JORGE
|2345-656269
|Dr. LISTA MARIOTTO ALEJANDRO
|2345-422665
|Dr. LOIZA MARTIN
|2344-438299
|Dr. LÓPEZ MARÍA CRISTINA
|2344-402539
|Dr. LORDÉN ALEJANDRA
|11-23279916
|Dr. MARCONI CARLOS
|2345-422672
|Dra. MARDIGIAN VICTORIA
|11-67814373
|Dr. MARTÍN LEONARDO
|2345-669300
|Dr. MARTÍNEZ GUILLERMO
|2344-427711
|Dra. MARTINUCCI MARCELA
|2345-459745
|Dra. MASSACCESI ALEJANDRO
|11-69225233
|Dra. MAZZA JORGE ALBERTO
|2345-650981
|Dr. MAZZEI MARIO
|2344-405593
|Dr. MICHELLINI MARCELO
|2345-680158
|Dr. MIRANDA JAVIER
|2227-611655
|Dr. NEGRO RICARDO
|2345-5413059
|Dra. PAGNOTA MARÍA EUGENIA
|2345-413224
|Dr. PANTÍN NORBERTO
|2345-654700
|Dr. PASTONI DAMIÁN
|11-54159053
|Dra. PIERINI SILVINA
|2345-656011
|Dr. PIÑEYRO ALEJANDRO
|2345-433256
|Dr. PIÑEYRO JAVIER
|2345-650986
|Dr. PISANI ROBERTO
|2344-495012
|Dr. QUINTERNO SEBASTIAN
|221-5991366
|Dra. RACITTI PAOLA
|221-5081960
|Dr. RIMMAUDO NICOLÁS
|11-6147036
|Dra. ROTUNDO CECILIA
|2345-681411
|Dra. ROUAUX GUILLERMINA
|11-65091857
|Dr. SANTAMARINA HÉCTOR
|2345-650973
|Dra. SAVONE MARÍA ROMINA
|11-57187907
|Dr. SERRES ALBERTO
|2345-667100
|Dra. SILVESTRE PAULA
|2345-421376
|Dr. SIVERO MAURICIO
|2344-427130
|Dra. SPINELLI ROSANA
|2344-406256
|Dra. TREMARILLI VERÓNICA
|2345-526461
|Dra. TREZZA MIRTA
|2345-685865
|Dr. TROFINO GUILLERMO
|2345-650982
|Dra. WALLACE VIRGINIA
|2345-669545
|Dr. WEBWNAU ADRIANA
|2241-542149
|Dr. ZALAZAR NÉSTOR
|2344-402903
|Dr. ZANOVELLO ELIO
|2345-650980
|Dr. ZANOVELO ELIO (HIJO)
|221-3538997
|Dr. ZARRAGOICOECHEA FEDERICO
|2345-439035