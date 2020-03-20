Difunden los teléfonos celulares de los médicos saladillenses para consultas

20/03/2020 Sociedad

Desde el Circulo Medico de Saladillo, queremos cuidarte “HOY MAS QUE NUNCA” y por eso te pedimos que te quedes en casa.

Si no es indispensable no salgas!!!!!.

Si tenés dudas con respecto a tu salud y sobre todo con el CORONAVIRUS, tus médicos te las evacuarán sin que salgas de tu casa.

Apellido y Nombre Celular
Dr. ABADÍN ADRIÁN 011-68233248
Dra. ABAL ROCÍO 011-36471228
Dr. ABELENDA DIEGO 2344-466593
Dr. ACUÑA DANIEL 2345-498578
Dr. AIRA JORGE 2344-426610
Dra. ALBERDI ANA JULIA 221-5241666
Dr. ALBERDI CECILIO GUSTAVO 221-6011973
Dr. ALMADA RAUL 2345-667354
Dr. ARMENDÁRIZ ALEJANDRO 2344-402902
Dra. AROCENA MARIANA 221-3603117
Dra. BERTINAT GONNET MARÍA EUGENIA 2344-408015
Dr. BILBAO ANDRÉS 11-67550758
Dra. BINCAZ LAURA 2345-511782
Dr. BOIS ISMAEL 2345-687828
Dr. BOZZANO ALFONSO 2345-428905
Dra. BURGHI SOLEDAD 11-67493385
Dra. CASALINO SANDRA 2344-427228
Dr. CARRIQUIRY CARLOS 2921-494059
Dr. CASTELLANI MAURICIO 2344-445634
Dr. CARRERA MARTIN 2345-524465
Dra. CASSIDY MAYRA 2227-546303
Dr. CORDERO DIEGO 11-62853092
Dr. CORONEL GERARDO 2345-654431
Dr. CROGNALE FÉLIX 2345-426549
Dr. DEL NEGRO JUAN JOSE 2227-525741
Dr. DELIA PABLO 11-54976992
Dra. DEZEO MARIANA 2344-426642
Dr. DI GRUCCIO VÍCTOR 2345-663001
Dr. ESTÉVEZ MAURICIO 11-40266035
Dr. FABI WALTER 2345-664756
Dr. FACCIUTO GUILLERMO 2345-410655
Dra. FARRANDO MARÍA RITA 2344-439738
Dr. FEDERICI JOSE 11-51516351
Dra. FERNÁNDEZ MARISA 2345-511051
Dra. FORTUNATO ADRIANA 2344-474015
Dra. FRANCO MARÍA TOMASA 11-62167755
Dr. FUILLERAT EDGARDO 2345-687160
Dr. FUILLERAT PABLO 2345-430662
Dra. GARAT BETINA 2345-688742
Dr. GARCÍA GADDA CRISTIAN 2345-657628
Dra. GATTI WUIOVICH PATRICIA 2345-413953
Dr. GOIJMAN SEBASTIAN 11-40859797
Dr. GONZÁLEZ EDUARDO ALBERTO 2345-652813
Dra. GRECO MARÍA VERÓNICA 2345-661973
Dra. GUTIÉRREZ NATALIA 11-70009853
Dra. KING ALICIA 2344-426373
Dr. LA REGINA DARÍO 2345-684331
Dr. LAZZARINI MARCELO 2344-467054
Dr. LENZI JORGE 2345-668805
Dr. LENZI SANTIAGO 11-67559985
Dr. LISSALDE JORGE 2345-656269
Dr. LISTA MARIOTTO ALEJANDRO 2345-422665
Dr. LOIZA MARTIN 2344-438299
Dr. LÓPEZ MARÍA CRISTINA 2344-402539
Dr. LORDÉN ALEJANDRA 11-23279916
Dr. MARCONI CARLOS 2345-422672
Dra. MARDIGIAN VICTORIA 11-67814373
Dr. MARTÍN LEONARDO 2345-669300
Dr. MARTÍNEZ GUILLERMO 2344-427711
Dra. MARTINUCCI MARCELA 2345-459745
Dra. MASSACCESI ALEJANDRO 11-69225233
Dra. MAZZA JORGE ALBERTO 2345-650981
Dr. MAZZEI MARIO 2344-405593
Dr. MICHELLINI MARCELO 2345-680158
Dr. MIRANDA JAVIER 2227-611655
Dr. NEGRO RICARDO 2345-5413059
Dra. PAGNOTA MARÍA EUGENIA 2345-413224
Dr. PANTÍN NORBERTO 2345-654700
Dr. PASTONI DAMIÁN 11-54159053
Dra. PIERINI SILVINA 2345-656011
Dr. PIÑEYRO ALEJANDRO 2345-433256
Dr. PIÑEYRO JAVIER 2345-650986
Dr. PISANI ROBERTO 2344-495012
Dr. QUINTERNO SEBASTIAN 221-5991366
Dra. RACITTI PAOLA 221-5081960
Dr. RIMMAUDO NICOLÁS 11-6147036
Dra. ROTUNDO CECILIA 2345-681411
Dra. ROUAUX GUILLERMINA 11-65091857
Dr. SANTAMARINA HÉCTOR 2345-650973
Dra. SAVONE MARÍA ROMINA 11-57187907
Dr. SERRES ALBERTO 2345-667100
Dra. SILVESTRE PAULA 2345-421376
Dr. SIVERO MAURICIO 2344-427130
Dra. SPINELLI ROSANA 2344-406256
Dra. TREMARILLI VERÓNICA 2345-526461
Dra. TREZZA MIRTA 2345-685865
Dr. TROFINO GUILLERMO 2345-650982
Dra. WALLACE VIRGINIA 2345-669545
Dr. WEBWNAU ADRIANA 2241-542149
Dr. ZALAZAR NÉSTOR 2344-402903
Dr. ZANOVELLO ELIO 2345-650980
Dr. ZANOVELO ELIO (HIJO) 221-3538997
Dr. ZARRAGOICOECHEA FEDERICO 2345-439035

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