Segundo día de cuarentena obligatoria y preventiva con sanciones penales por incumplimientos

Este sábado nuestra ciudad se vio prácticamente vacía, por el efecto de la medida impuesta de la cuarentena obligatoria y preventiva ante el Coronavirus, pero especialmente porque continuaron los controles en los accesos a la ciudad. Allí Policía Local, Dirección de Seguridad Vial y Defensa Civil, continuó midiendo la temperatura de los ocupantes del vehículo, del mismo modo que se los interrogó sobre la finalidad de su salida a la vía pública y se advirtió de las sanciones previstas.

En este sentido se actuó con 12 casos que, no acataron la medida de cuarentena y que no tenían motivo justificado para desarrollar la actividad, tales como ejercicios aeróbicos, personas que paseaban sus mascotas y sobre una obra en construcción que no había paralizado su actividad. A estas personas se las demoró para ser notificados de la formación de la causa penal de desobediencia y se realizó el examen precario médico para luego ser liberados.

Por ello, y porque se realiza una gran tarea diaria por parte de las distintas fuerzas de seguridad, se ruega a las personas que respeten la medida excepcional de cuarentena obligatoria.