El Comité de Emergencia Alimentaria entregó hoy 250 bolsones de alimentos

El comité de emergencia alimentaria, en el día de la fecha entregó aproximadamente 250 bolsones de alimentos a familias con necesidades alimenticias. Esto se suma a todos los que se vienen entregando en los días previos.

Dicho comité integrado por la Municipalidad de Saladillo, Concejales de ambos bloques políticos, Fundación Todos por un Sueño, el cura Párroco, Cámara de Comercio e Industria, Sociedad Rural e integrantes de los dos legisladores provinciales.

Hay un importante grupo de voluntarios que se está acercando a colaborar en el armado y distribución de bolsones e ir a buscar mercadería para poder dar respuestas a la gran cantidad de demanda que se tiene producto de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

Los grupos de trabajo se están juntando en el Salón Pablo VI, perteneciente a la parroquia, para embolsar y distribuir la mercadería adquirida por el municipio y donada por muchas empresas y particulares de nuestra ciudad. La semana próxima, el gobierno de la provincia prometió entregas de alimentos.

Los vecinos que necesiten alimentos se tienen que comunicar a los CAPS, a los teléfonos ya asignados para tal fin que fue comunicado por los medios y las páginas oficiales. Se pide que por favor se racionalicen los alimentos y que no se abuse en los pedidos aquellos que no tienen necesidad, porque hay mucha gente que sí tiene y va a tener inconvenientes y quién no los tiene debe ser solidario con el resto.

Se trabaja incansablemente para poder dar respuestas, es importante dar aviso a los CAPS de cercanía para poder evaluar y entregar los pedidos.

Desde el comité de emergencia alimentaria se agradece a todos los que colaboran como voluntarios, a quienes hicieron aportes económicos o de mercadería y también a las instituciones que están integrando este equipo poniendo mucho esfuerzo en un momento tan difícil.

Los insumos que contienen cada bolsón son los siguientes: Arroz, aceite, polenta, dos clases de fideos, harina, yerba, azúcar, lentejas, paté, puré de tomates, tres paquetes de galletitas y leche en polvo. En algunos casos, al no haber conseguido leche en el día de la fecha, no estaba dicho insumo.

En el día de mañana se seguirá trabajando a través de los CAPS y desde el salón Pablo VI se seguirán armando y distribuyendo las demandas.

Cabe señalar que el Intendente José Luis Salomón estuvo ayer a la tarde en el Salón Pablo VI y a la noche se reunió con los funcionarios municipales del área de Desarrollo Humano.

