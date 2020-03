El médico Marcos Gasparetto dijo que es muy importante el aislamiento y no tocarse la cara sin lavarse las manos

El médico Marcos Gasparetto anunció que en Saladillo no hay casos sospechosos, ni positivos de coronavirus hasta las 20.00 del 26 de marzo, aunque sí hay personas en cuarentena por diferentes motivos.

Dijo que los síntomas sospechosos son tener fiebre con: dolor de garganta o tos seca o dificultad respiratoria, “en tal caso se le hace un hisopado y allí se sabe si es positivo o no, en caso que sí se lo aísla al paciente y a su cuadro familiar” aunque aclaró que ya desde el momento que es sospechoso se comienza a tratar como si fuera positivo.

Indicó que cuando llegue el frío va a haber mucha gripe que no es Coronavirus por lo que habrá que ser muy meticuloso para saber identificar una gripe de otra, “el virus entra por los ojos, nariz o boca, ninguna otra, el barbijo no está indicado porque después de un tiempo te molesta, te lo tocas, lo acomodás y resulta peor, además de quedar expuesto los ojos. El barbijo solo resulta para el paciente sospechoso; tampoco están aconsejados los guantes porque podés tocar el virus y llevarlo a cualquier parte, así lo importante es no tocarse la cara nunca sin antes lavarse las manos con agua y jabón”.

Manifestó que por las curvas observadas se espera que el virus llegue a Saladillo en algún momento próximo.