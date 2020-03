Lordén solicitó acelerar la convalidación de títulos médicos de extranjeros

La diputada provincial Alejandra Lordén, presentó un proyecto para que se solicite al Ejecutivo Nacional, agilizar el proceso de convalidación de títulos universitarios de profesionales extranjeros que involucren competencias en materia de salud.

Se trata de una iniciativa que la legisladora viene trabajando desde hace aproximadamente un año cuando en el Círculo de Legisladores Nacionales se aprobó la inserción de médicos venezolanos al Sistema de Salud Argentino.

“La gravedad de la propagación del Coronavirus (COVID-19), ha tomado dimensiones impredecibles. La realidad en nuestro país, es también preocupante y bajo este escenario, y ante la preocupación generalizada de la población, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 260/2020 que establece la Emergencia Sanitaria y dispone una serie de medidas a los fines de combatir la enfermedad” expresó Lordén quién explicó que dentro del paquete de medidas, cabe resaltar, el artículo 2° inc. 8 que establece: “Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina”.

“A pesar de la situación crítica que se vive en términos sanitarios, es menester mencionar que el Ministerio de Educación de la Nación, mantiene a la fecha, aproximadamente, unos 10.000 trámites pendientes de resolución sobre convalidaciones de Títulos Universitarios de profesionales extranjeros. Durante la gestión anterior se convalidaban entre 20 y 50 títulos por día, proceso que se encuentra suspendido desde hace más de tres meses. La demora injustificada genera la paradoja de contar con recursos formados y en condiciones de trabajar en un sistema de salud que seguramente demandará mayor dotación de personal y que, sin embargo, no pueden hacerlo por trabas burocráticas que no le son imputables” resaltó la diputada

Finalmente, Lordén destacó que la incorporación de médicos extranjeros en los últimos años ha sido de gran utilidad en muchos municipios y que “la agilización requerida ante esta situación de emergencia, de ninguna manera debe colisionar con la rigurosidad necesaria para asegurar que el sistema sanitario cuente con profesionales dotados de las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para el desempeño de su tarea, conforme los estándares definidos. Dotarlos de un marco de legalidad les permitirá insertarse a trabajar de manera inmediata en nuestros hospitales y apoyar, de manera mancomunada, los enormes esfuerzos que muchos profesionales argentinos se encuentran haciendo