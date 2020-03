Hoy cumple 90 años la Ñata Vázquez, gran militante radical

«LA LLAMÉ TELEFÓNICAMENTE «LA ÑATA» VÁZQUEZ PARA SALUDARLA POR SU CUMPLEAÑOS AL RECONOCER LA VOZ LO PRIMERO QUE ME DIJO FUE:»YO SOY DEL 30 CUANDO LO DERROCARON A YRIGOYEN Y ECHARON DEL TRABAJO A MI PAPA». LA»ÑATA» HA SIDO Y ES UNA GRAN MILITANTE DEL RADICALISMO.



«Más de una vez he hablado y he escrito sobre los valores humanos y la militancia política de Odelsia Noemí Vázquez más conocida por «la Ñata». Hoy es un día muy particular para ella, sus amigos y familiares y para todos los que la conocemos desde hace muchos años. Este 30 de marzo cumple 90 años de vida, nació en el año 1930. Toda la vida la ha caracterizado un humor muy especial, como todos los años la saludo para esta fecha. Esta vez la salude telefónicamente le hable como siempre haciéndole alguna broma cuando me reconoció la voz me contestó:» Yo soy del Treinta cuando lo derrocaron a Yrigoyen y lo echaron del trabajo a mi papá». La primera parte de su expresión pone de manifiesto su pertenencia la UCR el partido al que se afilio cuando cumplió 18 años y en el que milito durante toda su vida y aún lo sigue haciendo dentro de sus posibilidades. La segunda parte de su expresión denota lo que ocurría en otros tiempos: cada vez que había un cambio de gobierno ya sea por elecciones ó por golpes cívicos-militares era costumbre dejar cesante de la administración pública a los opositores. La Nata fue muy amiga y leal colaboradora del Dr. Alejandro «Titán» Armendáriz, ex Gobernador de Buenos Aires. Militante incansable de la UCR integro varias veces la Comisión Directiva del Comité Saladillo de la UCR. Nunca ocupo un cargo público y fue mayor distinción fue en 1983 integrar el Colegio Electoral de la Nación que consagro a la fórmula que integraban los Dres. Raúl Ricardo Alfonsín y Víctor Hipólito Martínez como Presidente y Vice de la Nación. Siempre repartió la boleta de la UCR,en las seis oportunidades que fui candidato a Intendente Municipal y el pueblo me distinguió con la primera magistratura de Saladillo la Ñata el día de las elecciones me preparaba como almuerzo «pastas». Su casa siempre ha sido como una especio de subcomité radical. La Ñata es muy conocida y apreciada en nuestra ciudad por todos y muy particularmente entre los radicales. Periódicamente me encuentro a charlar con ella, y es el momento cuando repasamos parte de la historia del radicalismo de Saladillo: el que le tocó vivir a ella y el que me tocó vivir a mí. «Titan» Armendáriz siempre eta en nuestras conversaciones. Ñata ha trabajado en el Hospital Dr. Posadas de nuestra ciudad y en la Clínica Saladillo de manera que a ambas instituciones vinculadas a la salud de nuestra comunidad la incluimos en nuestras conversaciones ,como así también a los profesionales médicos que pasaron por ambos efectores de salud y a algunos empleados que le pusieron su impronta a ambas instituciones.Retomaremos nuestro diálogo personalizado cuando superemos la pandemia del Coronavirus La Ñata es una de nuestras militantes más emblemáticas del radicalismo. Al cumplir sus 90 años le hago público mi agradecimiento por su aporte al partido durante tantos años y desde el partido a la comunidad de Saladillo. Sus correligionarios nos sentimos orgullosos de contarla en nuestras filas.» Carlos Antonio Gorosito,Intendente Municipal (1991-2015)-Ex Presidente de la UCR d ela pcia. de bs.As.(2005-2007),Saladillo 30 de marzo de 2020.