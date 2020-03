11º aniversario de la entrada a la inmortalidad del Dr. Raúl Alfonsín

“RAÚL R. ALFONSÍN YA PERTENECE A LA CATEGORÍA DE NUESTROS PRÓCERES NACIONALES.HACE TIEMPO QUE LA PALABRA”GRIETA” FORMA PARTE DEL LENGUAJE POLÍTICO Y COTIDIANO DE LOS ARGENTINOS.HOY RAÚL ALFONSÍN SE HA CONVERTIDO EN UNA FIGURA SUPERADORA.ES UNA FIGURA QUE UNE A LOS ARGENTINOS EN NOMBRE DE LA DEMOCRACIA,DE LA JUSTICIA SOCIAL,DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS,DE LOS DERECHOS HUMANOS,DE UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL HOMBRE Y NO EL HOMBRE AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA. ES SÍMBOLO DE UNIÓN NACIONAL” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“La historia de los pueblos, de las naciones están signadas de tanto en tanto por la aparición de grandes personalidades: Héroes o Mitos que marcan a fuego su vida. Los héroes y los mitos nunca mueren a pesar de su desaparición física porque permanecen por siempre en la memoria colectiva de sus comunidades e incluso las trascienden. El 31 de marzo de 2009 a los 82 años se convertía en inmortal el Dr. Raúl Ricardo Alfonsín porque los grandes hombres no mueren cuando mueren viven para siempre en la memoria de los pueblos que supieron servir con valentía abnegación. Hace 11 años pasaba a la inmortalidad uno de los hombres claves de la historia de nuestro país. Su figura se agiganta diariamente y se seguirá agigantando en el futuro porque a medida de que pase el tiempo le iremos dando la dimensión histórica que ha tenido en la vida institucional de nuestro país. Si bien podemos afirmar que todas las conquistas que logran los pueblos y las sociedades, toda recuperación de derechos conculcados, son siempre por definición conquistas colectivas. Es igualmente cierto que hay quienes lideran esos procesos, hay quienes se constituyen en la síntesis de las demandas colectivas de una sociedad, hay quienes son la expresión misma del pueblo en determinados momentos de su historia. Todo eso y mucho más fue en vida Raúl Alfonsín, fue el Hombre que necesito el país para recuperar la Democracia, fue el Hombre que marcó nuevamente la entrada a la Vida de nuestro país, el que abrió las puertas de la Libertad, el que hizo que el Pueblo volviera a ser soberano de sus propias decisiones y que por sobre todo volviera a recuperar su dignidad de hombre Libre. Alfonsín no fue un hombre que surgió de un día para otro como producto de una campaña de marketing, no fue un producto que se lanzó al mercado como cualquier mercancía. Detrás de Alfonsín hay una lucha que comienza en su Juventud en contra de todo tipo de totalitarismos, detrás de Alfonsín hay un compromiso permanente con el sistema Democrático y con la Defensa irrestricta de los Derechos Humanos. Alfonsín comprendió al Radicalismo y al mismo tiempo fue mucho más que el radicalismo al ser la síntesis de las aspiraciones nacionales y populares. Se plantó ante la Dictadura Cívico-Militar de iniciada en 1966 con el derrocamiento del Dr. Arturo Illia cuando era Presidente del Comité de la Pcia de Bs.As de la UCR e hizo lo propio a partir de 1976 cuando nuevamente fueron avasalladas las instituciones y los derechos humanos en el país. En Alfonsín se simbolizaron todas luchas del pueblo argentino contra la dictadura y también en Alfonsín se simbolizaron todas las esperanzas y anhelos del pueblo argentino en 1983. San Martín, Belgrano, Güemes entre otros fueron el símbolo de nuestra Independencia y ellos son hoy los Padres de Nuestra Patria. San Martín como Libertador de América luego de haber sido discutido en vida es considerado hoy el Padre de nuestra Patria. Raúl Alfonsín no solamente significo la entrada nuevamente a la vida Democrática en nuestro en nuestro país significo el regreso a la Libertad y a la Vida. Alfonsín al igual que el Libertador de América contribuyo significativamente al regreso de la Democracia en Uruguay y Chile, contribuyó al inicio de la ola Democrática en América. Hace 11 años que ya no está entre nosotros pero el legado del Alfonsín es inmenso: contribuyó a la consolidación de la Democracia para todos los tiempos ya llevamos 36 años ininterrumpidos de vigencia de este sistema de gobierno, que entre los sistemas imperfectos es el mejor de todos. Que Alfonsín tuvo defectos por supuesto que los tuvo está en la condición humana tenerlos, que cometió errores mientras fue gobernante también es cierto reitero es propio de la condición humana, que como el mismo dijo que hubo cosas que no supo, no quiso y no pudo hacerla también cierto. Pero los Grandes Hombres de la historia son reconocidos por el legado que dejan, por el aporte positivo que han hecho a la sociedad. Hoy más allá de las adscripciones partidarias la figura de Raúl Alfonsín es reconocida por todos. Raúl Alfonsín no es Patrimonio de los radicales, como no son patrimonio de ninguna parcialidad política los Padres Fundadores de la Patria y los Libertadores de la misma. Raúl Alfonsín es hoy otro Patrimonio Común de los Argentinos, ha sido consagrado por un acuerdo tácito del conjunto del pueblo Argentino como el Padre de la Democracia. Hoy se levantan y emplazan bustos y monumentos en su honor en toda la geografía del país, se le imponen su nombre a avenidas, calles, escuelas y espacios públicos. Tuvo importantes reconocimientos en vida y Post-Morten se multiplican esos reconocimientos. Es valor entendido que ya Raúl Alfonsín integra el Panteón de los Próceres Radicales, pero me animo a decir que Alfonsín ya ingresó en la Categoría de PRÓCERES NACIONALES, hace tiempo de que la palabra “GRIETA” forma parte del lenguaje político y cotidiano de los argentinos. Raúl Alfonsín es hoy una figura superadora, hoy se ha convertido también en una figura que UNE a los argentinos de distintas expresiones políticas en nombre de la Democracia, de la Justicia Social, de la Defensa irrestricta de los Derechos Humanos, en nombre de una Economía al Servicio del Hombre y no el Hombre al servicio de la Economía. Alfonsín y sus luchas es hoy a 11 años de su desaparición física es SÍMBOLO DE LA UNIÓN NACIONAL, de la UNIÓN NACIONAL, no de la UNIFORMIDAD NACIONAL. Tuve el honor siendo muy joven de acompañar al Dr. Alfonsín en algunas de sus tantas giras por la provincia de Buenos Aires .Alfonsín y yo solos viajando en tren y en micro. Tuve el honor de recibir un día una llamada suya que me decía lo siguiente:” Hijo voy ser candidato de Delegado al Comité Nacional para después presidirlo, necesito que me acompañes como candidato a Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As” ,fue en el año 2005 para la elecciones internas del 31 de julio de ese año. Eran tiempos en que muchos correligionarios querían “jubilarlo de la política” lo acompañe con inmenso orgullo y en virtud ello presidí la UCR bonaerense. Tuve el honor de ocupar varias veces la tribuna política con Alfonsín antes de que fuera Presidente de la Nación y luego lo hice cuando el dejó la Presidencia y yo era titular del Comité de la Pcia. Desde el 27 de marzo de 2007 al 30 de junio de ese mismo año me visito todos los jueves o viernes de la semana mientras yo estaba convaleciente de mi accidente para alentarme en el proceso de mi recuperación. Alfonsín no para mí fue no solo un Maestro, fue uno de mis Padres Políticos el Principal. El primer busto que tuvo en el país estando el en vida fue en la Plaza Principal de Saladillo a mi iniciativa. Hoy lo recuerdo con mucho afecto, afecto que se traduce en lágrimas y le valoro como todos su aporte a la recuperación de la Democracia de los Argentinos para todos los tiempos. POR ESO VUELVO A REPETIR USTED RAÚL VIVE EN CADA RADICAL QUE TODAVÍA PALPITA Y SIENTE RADICALISMO, VIVE EN CADA DEMÓCRATA DE ARGENTINA, AMÉRICA Y EL MUNDO, VIVE EN CADA UNO DE LOS QUE LUCHAN POR LOS MÁS DESPROTEGIDOS DE LA SOCIEDAD, VIVE EN CADA UNO LOS QUE LUCHAN POR LOS DERECHOS HUMANOS, VIVE EN CADA UNO DE LOS QUE OFRENDAN SU VIDA POR LA LIBERTAD. UD. RAÚL NO HA MUERTO: VIVE. SIGUE SIENDO UNA GUÍA EN NUESTRAS LUCHAS. COMO EL CID CAMPEADOR SIGUE Y SEGUIRÁ GANANDO BATALLAS DESDE LA TUMBA”. CARLOS ANTONIO GOROSITO, Intendente Municipal (1991-2015) – Presidente de la UCR de la Pcia. de Bs.As( 2005-2007) Saladillo 31 de Marzo de 2020.

Nota: Las fotos fueron tomadas el 8 de noviembre de 2007 en la Plaza Principal de Saladillo oportunidad en que se inauguró un Busto al Ex- Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz.