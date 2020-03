Coronavirus: las PyMEs también queremos sobrevivir

Como pymes hemos puesto decididamente el hombro para sumarnos a la defensa de nuestra sociedad frente al virus y sus consecuencias sanitarias. Por la acción decidida de nuestras entidades, que hemos vinculado con las autoridades de Salud Pública y Producción, más de 60 empresas están hoy produciendo insumos críticos para enfrentar al Covid 19 y sus efectos.

Nuestro compromiso es incuestionable. Hemos acompañado, articulado y gestionado todas las acciones necesarias para cumplir con el mantenimiento de la cadena alimentaria y aquellas medidas que eviten la propagación de la pandemia. Hoy solicitamos que los dirigentes políticos defiendan la supervivencia de más del 70% de las pymes que están paradas.

MEDIDAS URGENTES

A- FINANCIAMIENTO

1) Ante la reimplantación del clearing bancario pedimos que se habiliten líneas de crédito (adelantos en cuenta corriente, u otro mecanismo financiero) para evitar el rechazo de los cheques con TASA 0 por 90 días o mientras dure la cuarentena convertible luego en un crédito a 24 meses con tasas del 24% y de esa manera evitar que se corte la cadena de pagos.

2) Se habilite a través del Anses la acreditación directa en la cuenta sueldo de cada trabajador que se encuentren registrados en la nómina salarial que declara cada empresa en la AFIP y se otorgue una línea de crédito a TASA 0 por un plazo de 90 días convertible luego en un crédito a 24 meses a tasas del 12% anual mediante instrumentos financieros que disponga directamente el Banco Central.

3) Crear instrumentos financieros para poder prestar a empresas que no tienen acceso al crédito bancario o necesitan extender rápidamente sus líneas de crédito y no son sujeto de crédito por parte de la banca comercial (capitalizar FONDEP, ampliar FOGAR, creación de Fideicomiso específico para asistencia financiera, etc.)

4) Que todos los bancos instrumenten medios para facilitar el depósito de cheques y efectivo de las empresas que necesitan hacerlo para cubrir los cheques librados y hoy no pueden hacerlo. En el mismo sentido, asegurar la operatoria de descuento de cheques posdatados, en sucursales bancarias y/o aceptando foto de los cheques. Por ejemplo, otorgando turnos digitales de modo de evitar las colas existentes hoy en los cajeros automáticos y terminales de autoservicio.

B- LABORALES

1) Se fije un salario básico para todos los trabajadores que hoy están sin trabajar por 90 días, revisable de acuerdo a la realidad de la situación.

2) Se eximan las contribuciones al Régimen de Seguridad Social de todo el personal para sostener el empleo.

C- IMPOSITIVAS

1) Prórroga de todos los vencimientos impositivos y previsionales de la Nación, Provincias y Municipios hasta el 31 de Julio con condonación de intereses y sanciones.

2) Prórroga por idéntico período los Certificados Pymes.

3) Prórroga del período de adhesión a la Moratoria Impositiva Pyme tanto Nacional como Provincial ampliando el alcance a todas las deudas vencidas hasta el 31 de marzo de 2020.

4) Suspensión de las fiscalizaciones presenciales hasta el 31 de Julio.

5) Permiso para deducir las donaciones efectuadas para fines sanitarios en Impuesto a las Ganancias sin tope (Hoy es hasta 5%)

6) Aumento del Mínimo No Imponible de las Contribuciones Patronales hasta $ 30000. (Hoy solo $ 8000 y en algunos casos hasta $ 17000)

7) Solicitud a los Municipios que perciban, una vez vencida la prórroga y por los períodos devengados (marzo a Julio 2020), exclusivamente sobre el hecho imponible que cada uno ha dispuesto oportunamente en sus Ordenanzas Fiscales y Tarifarias. Y se perciba durante 90 días el 50% de dicho hecho imponible.

D – SERVICIOS PÚBLICOS

1) Prórroga de los vencimientos de los servicios públicos (Gas, Luz, Agua, Telefonía Internet, etc.) por 180 días y solicitar que se cobren estricta y solamente lo realmente consumido sin ningún cargo adicional tanto impositivo como de otra índole.

2) Renegociación de las potencias obligatorias contratadas permitiendo excepcionalmente reducir las mismas en función de la paralización de la actividad económica.

E – OTRAS MEDIDAS

1) Disposición para que las Grandes Superficies solo pueden vender artículos alimenticios y de higiene durante la cuarentena con la prohibición de que comercialicen otros productos (electrodomésticos, accesorios de automotor, etc.)

2) Solicitar que los Mayoristas den prioridad a la compraventa a los almaceneros que deben abastecer sus comercios de proximidad.

3) Control de precios en el Mercado Central (se detectaron aumentos del 100% en pocos días)

4) Las ventas online y la entrega a domicilio deberán permitirse a partir de que se recupere la actividad comercial.

Estas son algunas de las medidas urgentes que requerimos para que los millones de trabajadores y miles de empresarios pymes que representamos puedan seguir aportando capital y trabajo a nuestra patria.