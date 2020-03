Pina Bausch

Este video colectivo de danza saladillense, surge inspirado en la acción de nuestros cantantes nacionales que en días pasados regalaron desde sus lugares de aislamiento, casi como un himno: “La Cigarra” de nuestra inolvidable María Elena Walsh. El contexto de pandemia nos encierra, nos recluye para cuidarnos y cuidar a los demás, pero no significa que dejemos de estar comunicados, atentos y atentas.

Quienes amamos bailar nos “juntamos” virtualmente y cada uno desde su espacio quiso llegar a los hogares y lugares de trabajo de quienes no pueden dejar de hacerlo. No somos sólo los que estamos en éste video los que aman danzar, sabemos que faltan otr@s, que esperamos sepan disculpar el no haber podido convocar a tod@s.

Bajo la consigna “Bailemos, bailemos…sino, estamos perdidos” de la coreógrafa Pina Bausch, quisimos regalar nuestro arte, lo que amamos hacer, lo que nos da placer, lo que es nuestra energía vital, para llevar a nuestro pueblo un pedacito de alegría en estas horas de tristeza y angustia, pero de las cuales saldremos juntos, juntas y juntes.

Saladillo, nuestra danza …para vos.