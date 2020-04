2 de abril, Día Internacional de la Concientización sobre el Autismo

Es mi deseo hoy y siempre que podamos vernos más allá de los diagnósticos. Reconocer que lo que hoy llamamos “autismo”, ayer se llamaba de otra manera, y probablemente en el futuro, de otra. Y lo mismo con cualquier otra condición.

Que lo único que permanece y no cambia es la esencia de lo humano.

Y que posiblemente lo que hoy patologizamos, podamos verlo como una expresión más de la diversidad que es la humanidad.

Que los seres humanos trascendemos un rótulo, una palabra en un certificado, un número en una escala, el resultado de estudios y tests. Reconocer que lo que nos define no es eso.

Que podamos escuchar la voz de todos. También la voz de quienes no usan el lenguaje verbal para comunicarse. Dejar de hablar por ellos y escucharlos.

Que decidan sobre sus vidas. Que den rienda suelta a sus intereses y pasiones.

Que no nos colguemos ningún cartel ni ningún lazo de ningún color para identificarnos por diagnósticos.

Que cada uno de nosotros decida qué color quiere ser.