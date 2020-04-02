Alfonsín mensaje a la juventud

02/04/2020 Política

ALFONSÍN Y SU MENSAJE A LA JUVENTUD.


-“DR. ALFONSÍN QUE LE DEBEMOS DECIR A LOS JÓVENES HOY Y SIEMPRE?” (CAG)
-“SIGAN A IDEAS.NO SIGAN A HOMBRES, FUE Y ES SIEMPRE MI MENSAJE A LOS JÓVENES. LOS HOMBRES PASAN, LAS IDEAS QUEDAN Y SE TRANSFORMAN EN ANTORCHAS QUE MANTIENEN VIVA A LA VIDA DEMOCRÁTICA”(RA)
LAS CARICATURAS FUERON REALIZADAS POR EL ARTISTA VEINTICINQUEÑO GUSTAVO GONZALEZ EN BASE A FOTOS MÍAS Y DEL DR. ALFONSÍN CUANDO NOS VISITARA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2007 CUANDO INAUGURAMOS EL BUSTO DEL EX -GOBERNADOR ARMENDÁRIZ EN LA PLAZA PRINCIPAL DE SALADILLO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

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