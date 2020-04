Desde el lunes se implementa el sistema de 3 guardias en el Hospital Posadas de Saladillo

Los Directores Ejecutivo Javier Piñeyro y Asociado Félix Crognale, explicaron el funcionamiento d elas guardias a partir de este lunes 6 de abril en el Hospital posadas de Saladillo.

Piñeyro dijo que los cambios va a ser significativos. La Guardia Pediátrica funcionará por ingreso señalizado en un portón sobre calle Bozán. “La demanda pediátrica en su totalidad, respiratoria y no, las 24 hs del día va a funcionar en ese lugar”.

Crognale explicó que las guardias de adultos, se van a dividir en dos: una Guardia de Baja Complejidad ingresando por la puerta principal de calle Emparanza donde un administrativo va a orientar al paciente a dónde tiene que ir, una enfermería para curaciones inyectables, etc y dos médicos que atenderán el resto de las patologías que no son respiratorias como dolor de muela, de panza, cólicos, heridas menores, etc. Esta guardia funcionará de 9 a 21 hs los 7 días de la semana mientras que de 21 a 8 funcionará sobre la guardia nueva sobre calle Estrada con atención dividida de los pacientes que tengan síntomas respiratorios.

Respecto de la Guardia Nueva, funcionará los 7 días de la semana las 24 hs para síntomas respiratorios y con sospecha de Coronavirus (fiebre, tos, dificultad para respirar).

También agregó que queda a criterio del médico sin las personas internadas pueden tener o no acompañante, pero quedan totalmente prohibidas las visitas hasta tanto dure esta contingencia.

Piñeyro adelantó que respecto de las especialidades médicas ya se informarán los horarios en que se entenderán urgencias, por especialistas divididos en franjas horarias. “Quédense en casa que nos ayudamos todos”.