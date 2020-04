13 años sin mi hermano Julio Gorosito

“HOY 7 DE ABRIL ES EL 13° ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MI QUERIDO HERMANO JULIO, OCURRIDA DESPUÉS DEL TRÁGICO ACCIDENTE QUE TUVIÉRAMOS EL 27 DE MARZO DE 2007, MI HOMENAJE A EL Y EN EL A TODOS LOS QUE MUEREN TRÁGICAMENTE. JULIO TE ENVÍO UN ABRAZO DE OMBÚ Y MUY FUERTE. TE QUEREMOS Y RECORDAMOS CON CARIÑO” CARLOS ANTONIO GOROSITO.

“El jueves 27 de marzo se cumplió el 13 aniversario del trágico accidente que tuviera junto a mi hermano Julio en el año 2007. Ocurrió sobre la ruta 205 a pocos metros de donde estaba ubicada la cabina de peaje. En lo personal no quise recordar públicamente ese día lo hice en la estricta intimidad personal. Yo salvé milagrosamente la vida después de varios días de lucha contra la cruel muerte. Mi hermano Julio lamentablemente falleció 11 días después del accidente, y precisamente hoy 7 de abril se cumple entonces un nuevo aniversario de su temprana y trágica partida hacia el Señor. Yo me enteré de su fallecimiento a mediados de mayo aún estaba convaleciente en el Hospital Italiano de Capital Federal. Fue muy doloroso recibir la noticia que me transmitió el Dr. Eduardo De Santibañes (H). “Carlos tu hermano falleció en Abril” me dijo Eduardo y yo prorrumpí en llantos. Siempre en mis discursos decía que RECORDAR ES VOLVER AL CORAZÓN, y hoy quiero volver al CORAZÓN AL RECORDAR a Julio mi hermano de sangre y en los afectos era el menor de los 8 hermanos que confórmabamos junto a Elena, Raquel, Daniel, Abel, Gerardo y Jorge hijos del matrimonio que habían formado nuestros padres Segundo Gorosito y Margarita Tenaglia. Desde chico sintió como todos nosotros las carencias y las consecuencias de pertenecer a un hogar humilde. Fue un chico de barrio, un ser humano integro, un gran hermano, buen hijo y también un buen esposo y padre. Cuando él nació yo tenía 16 años de manera que como mis otros hermanos estuve a cargo de su cuidado durante su niñez. Durante los 7 años que fue a la Escuela Primaria (Escuela n°18 Gral. José de San Martín) no faltó un solo día a clase cuando egreso yo era Concejal y junto a mi hermana Elena le entregamos el premio a la asistencia perfecta. Durante mi segundo mandato como Intendente Municipal (1995-1999) lo convoque a trabajar en el Municipio fue uno de mis choferes y Secretario Privado. Cuando promediaba mi cuarto mandato como Intendente Municipal de Saladillo (2003-2007) en el año 2005 el Dr. Raúl Alfonsín me pide que lo acompañe como Precandidato a Presidente del Comité de la Pcia. de Bs.As de la UCR, el Dr. Alfonsín era precandidato a Delegado al Comité Nacional de la UCR. Las elecciones internas se desarrollaron el 31 de julio de 2005. Resulte electo Presidente de la UCR bonaerense. De manera que tenía la responsabilidad cívica y el honor ser Intendente de Saladillo y al mismo tiempo el honor y la responsabilidad de ser presidente del radicalismo de Buenos Aires. La actividad era intensa y los viajes se multiplicaron y diariamente por todo el territorio bonaerense. Con la colaboración de algunos amigos había comprado una Peugeot Partner (el vehículo del accidente) para las actividades específicamente partidarias. Así recorrimos gran parte de la provincia. Los viajes a Capital Federal eran muy continuos se conjugaban además la actividad oficial y la partidaria. Muchas veces cuando hacía una actividad oficial luego hacía una partidaria y viceversa. Solían colaborar en la conducción de los vehículos: Jorge “Pato” Arocena, Mauricio Delía, Abel Maccassesi y Roberto Luzzi. La actividad era muy intensa a modo de ejemplo voy a señalar dos viajes con Julio una tarde salimos de Saladillo hacia Capital Federal de allí hacia la ciudad de La Plata, desde la Plata hacia Mar del Plata y desde esta última ciudad a Pigüé (fueron dos o tres días) y otro viaje que recuerdo fue Saladillo- Bs.As; Bs.As- La Plata y La Plata- Cnel. Dorrego pasando por Saladillo. En los viajes también me acompañaba Adrián Urus que colaboraba conmigo en el Municipio y el Comité de la Pcia. Julio era prudente para manejar pero debo decir que también lo era en todos los sentidos de la vida, quienes lo han conocido pueden dar testimonio de ello. Él era muy “familiero” de manera que siempre después de las reuniones prefería regresar a Saladillo para compartir su tiempo con su esposa Mariela y sus hijos Karen y Ezequiel. El día 27 de marzo de 2007 después de realizar algunas actividades por la mañana en el Municipio cerca de las 13 hs viajamos hacia Bs. As (no viajo Adrián Urus porque era su cumpleaños) yo intentaría reunirme con algún funcionario de Ministerio de Infraestructura de la Nación y luego tenía agenda una reunión entre otras con él por el entonces Intendente de Necochea Dr. Daniel Molina. Concluida la actividad en Capital Federal emprendimos el regreso a Saladillo no sabíamos cómo me dijo el Historiador local Alberto Benítez más adelante “que en un recodo del camino agazapada nos esperaba la muerte”. Ha pasado más de una década de aquel día trágico yo agonice y pude sobrevivir, mi querido fue llamado antes que yo a partir de este mundo. Hoy le vuelvo a decir a Julio: SI PUDIERA LA VIDA EN UN INSTANTE DEVOLVERTE JURO QUE LO HARÍA. SI PUDIERA AL MISMO DIOS YO RECLAMARLE DEL PORQUÉ DE TU MUERTE VACÍA JURO QUE LO HARÍA. Hoy quise recordarlo como lo recuerdo todos los días. Lo recuerdo públicamente por lo que el significó en mi vida, y porque de alguna manera aportó su granito de arena para este Saladillo pujante y progresista que tenemos. Todas las tarde en las que yo firmaba decretos, ordenanzas y actos administrativos del Municipio Julio me cebaba mates. No era afecto a las fotos de manera que tengo muy pocas de él, casi no tengo por eso acompaña estas reflexiones una caricatura del artista veinticinqueño Gustavo González realizada en el año 2007, donde lo representa cebándome mates. El mundo y nuestro país está lleno de muertes trágicas como las de mi querido hermano. Por ello al recordar a Julio quiero recordar a todas las muertes trágicas ocurridas en mi ciudad e invitar a que siempre se recuerde a aquellos que han partido trágicamente de este mundo. Que recordemos los mejores momentos vividos junto a ellos. JULIO QUERIDO NO ES QUE VOS HAYAS MUERTO ES QUE TE FUISTE UN POCO ANTES A LA PATRIA CELESTIAL, no sé si será una mañana, una tarde o una noche, será cuando el SEÑOR lo disponga el día que tomaré el tren y llegaré a donde estás para seguir conversando con VOS PORQUE NOS QUEDARON MUCHAS COSAS PARA HABLAR. TE QUIERO, TE QUEREMOS. ABRAZO DE OMBÚ Y BIEN FUERTE” .TU HERMANO CARLOS, Saladillo 7 de Abril de 2020.